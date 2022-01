Bruno Vespa, che batosta per il celebre conduttore: domenica amara

Grande batosta per Bruno Vespa. La domenica del celebre conduttore di Porta a Porta è iniziata con il piede sbagliato: tutti i dettagli.

Il sabato sera appena trascorso ha dato spazio ad un’edizione speciale di Porta a Porta con il celebre conduttore. Bruno Vespa ha occupato il posto di Carlo Conti ma il risultato portato a casa, seppure modesto, non ha dato i frutti sperati.

Nella serata di ieri, sabato 29 gennaio, Carlo Conti con Tali e Quali non è andato in onda. Al suo posto su Rai Uno è stata trasmessa un’edizione straordinaria di Porta a Porta dov’è stata raccontata la giornata relativa alla rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica: “Accetto per senso di responsabilità, nonostante prospettive personali, non potevo sottrarmi”, ha dichiarato il Capo dello Stato.

Ma tornando alla trasmissione condotta dal celebre giornalista, Porta a Porta ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.660.000 telespettatori pari all’8.8% di share. Risultato di gran lunga superiore ha ottenuto invece Maria De Filippi. Al timone di C’è posta per te su Canale Cinque, l’amata conduttrice ha tenuto incollati davanti al video 5.627.000 spettatori pari al 31.1% di share.

Domenica amara per Bruno Vespa: risultati modesti portati a casa con Porta a Porta ma la De Filippi sconvolge tutti

Numeri sempre più in crescita per la queen di Canale Cinque che ogni sabato, al timone di C’è posta per te, conquista il primo gradino sul podio degli ascolti. La conduttrice nella serata di ieri si è sfidata con Bruno Vespa ed il risultato è stato stratosferico. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze espresse dal pubblico.

Rai Due ha proposto F.B.I. – Conosci te stesso riuscendo ad interessare 1.173.000 telespettatori con il 4.8% di share. F.B.I. International – Ottimismo americano ha raccolto invece 1.314.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai Tre il film La Conferenza ha tenuto incollati davanti al video 1.076.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Italia Uno ha proposto Cattivissimo me 3 interessando 1.136.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rete Quattro Quarta Repubblica- Speciale Quirinale è stato seguito da 813.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su La7 In Onda – Speciale Quirinale ha raccolto incollato 1.142.000 telespettatori e il 4.9% di share. Tv8 ha mandato in onda il film Un Marito per Natale interessando 374.000 spettatori con l’1.7% di share. Infine sul Nove Il cacciatore di anoressiche ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 243.000 spettatori con l’1% di share.