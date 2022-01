Anticipazioni Un Posto al Sole, ardua decisione per Marina Giordano: grande agitazione

Le vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole continuano a tenere con il fiato sospeso gli appassionati della soap: tutte le anticipazioni.

Non mancheranno nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Stando alle anticipazioni, alla terrazza Bianca e Chiara desteranno non poche preoccupazioni agli altri abitanti.

La seguitissima soap opera napoletana, Un Posto al Sole, continua ad appassionare il pubblico di Rai Tre. Al centro della scena, nelle puntate in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, troveremo sicuramente la povera Chiara Petrone. Dopo la morte di suo padre, la ragazza perderà l’orientamento. Intanto i problemi tra Marina e Fabrizio non sono finiti. L’imprenditrice dopo l’ennesimo confronto con il suo compagno, deciderà di metterlo dinanzi ad una scelta.

Intanto Roberto Ferri farà di tutto per approfittare del momento difficile che la Giordano sta attraversando. L’imprenditore cercherà di ricostruire il suo rapporto con la ex. Alla terrazza, invece, Franco è in pena per Bianca. La bambina dopo la partenza di Angela non è più la stessa tant’è vero che comincerà ad avere problemi anche a scuola.

Marina Giordano divisa tra Fabrizio Rosato e Roberto Ferri: le anticipazioni di Un Posto al Sole

Dopo la fine del matrimonio tra Michele e Silvia, Rossella fatica ad avere un rapporto civile con sua madre. La neodottoressa ritiene che la Graziani sia l’unica responsabile per il fallimento del suo matrimonio con il giornalista. Per questo motivo Rosella deciderà di non confidarle i suoi problemi sentimentali trovando il sostegno di Ornella. Con quest’ultima parlerà delle paure legate a Riccardo.

Tornando a Chiara Petrone, la ragazza continuerà ad essere pervasa dai sensi di colpa per la morte di suo padre Giancarlo e deciderà di lasciarsi andare alla cocaina. Anche per questo motivo il suo rapporto con Nunzio subirà un’inaspettata battuta d’arresto. Alla terrazza, per la sua dipendenza, Chiara rischierà di essere smascherata.

Infine, stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, Marina Giordano sarà sempre più in crisi. L’imprenditrice dovrà scegliere se lasciarsi andare alle avances di Roberto Ferri oppure continuare ad aiutare Fabrizio Rosato e dunque cercare di recuperare la loro relazione. Non ci resta che seguire i nuovi episodi della storica soap opera napoletana per scoprire tutti i dettagli sulle vicende dei protagonisti.