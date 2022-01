Anticipazioni Il paradiso delle signore: Gemma e Adelaide scoperte, cambierà tutto

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore delle puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio vedono alcune dinamiche svilupparsi ulteriormente. Tante verità verranno a poco a poco scoperte, cambiando tutti gli scenari.

Dalle anticipazioni della soap opera Il paradiso delle signore apprendiamo che Gemma noterà l’evidente turbamento di Gloria per la lettera minatoria ricevuta. Avendola mandata proprio lei con lo scopo di abbatterla, sarà sempre più soddisfatta del suo operato. Non terrà in conto che sua madre Veronica possa scoprire tutto, ed inizierà a pentirsi del gesto.

Mentre Umberto scoprirà anche lui la verità sull’improvvisa scomparsa della contessa Adelaide, Dante si troverà a dover sciogliere un rompicapo. Proverà ad arrivare in ogni modo alla chiusura dell’affare con gli americani, cercando di accelerare il processo. La cugina Fiorenza, però, lo tenterà con la proposta di vendicarsi contro Vittorio.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: il triangolo di Tina

Secondo le anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio de Il paradiso delle signore, sarà proprio Vittorio il protagonista assoluto delle trame. Sandro, ospite a casa sua e di Tina. Quando i due saranno pronti a raccontargli di avere una relazione, lui troverà un foulard sotto il letto e capirà tutto da solo, reagendo nel peggiore dei modi.

Inizialmente Sandro minaccerà di lasciare Milano, deluso dalla verità che aveva appena scoperto. Dopo un confronto leale con Vittorio, Sandro deciderà di credergli e di riappacificarsi con lui. A quel punto, Sandro chiederà aiuto proprio a Vittorio per riuscire a riappacificarsi con Tina, con cui i rapporti si sono fatti davvero tesi.

Le anticipazioni: Salvo non troverà casa, Flora progetta un nuovo capo

Dalle anticipazioni fino al 4 febbraio de Il paradiso delle signore scopriamo che Irene sarà furiosa con Salvo, che vorrà comprare la casa dove abita. L’uomo non riuscirà nel suo intento, lasciando scontenta la sua Anna. Nel frattempo, Flora studierà un capo ispirato alla giacchetta da cavallerizza di Gemma.

