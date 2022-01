“Amore? È finita”, ex tronista di Uomini e Donne esce allo scoperto: la confessione

Un ex tronista di Uomini e Donne ha confessato la fine del suo amore. Andiamo quindi a vedere le sue parole nel corso di un’intervista.

Uomini e Donne ha sfornato tantissime coppie che ancora oggi durano, però una di queste è scoppiata. A rivelarlo è proprio l’ex tronista che ha regalato ai suoi fan diversi retroscena sulla fine di questo amore: le sue parole.

Dopo un grande periodo di silenzio è tornata a parlare Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne. La dama ha deciso di farlo in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione. Inoltre la donna è appena reduce da un’operazione che l’ha liberata da un problema che l’affliggeva da molto tempo e soprattutto non è innamorata.

Infatti nel corso dell’intervista Samantha ha rivelato ai microfoni: “Amore? Ho chiuso i battenti. Sono in una fase di cambiamento. Mi sento carica, anche se ho l’ansia da prestazione“. Nei mesi precedenti, inoltre, la Curcio è stata travolta dalle voci di gossip sulla sua separazione con Alessio Cennicola. Così la dama ha deciso di fare chiarezza, andiamo quindi a vedere le parole di Samantha al magazine.

Uomini e Donne, Samantha torna sulla relazione con Alessio: “Non eravamo compatibili”

La coppia nata in trasmissione tra Samantha Curcio ed Alessio Cennicola era stata accolta in maniera molto romantica dal pubblico a casa. Dopo pochissimi mesi i le loro strade si sono divise per sempre e non si sono più sentiti. Così al settimanale e Uomini e Donne Magazine l’ex tronista Samantha Curcio ha rivelato alcuni retroscena affermando: “Non l’ho più sentito. Eravamo incompatibili, in due momenti diversi della vita, ma gli auguro tutto il bene del mondo“.

A questo punto il giornalista ha chiesto a Samantha della sua situazione affermando: “Il cuore di Samantha non batte per nessuno? Una mezza cottarella c’è, ma per ora è una cosa platonica“. Infine la Curcio ha rivelato la sua opinione sui nuovi tronisti della trasmissione, Matteo e Luca, dichiarando: “Di Luca apprezzo l’empatia e la schiettezza mentre di Matteo mi piace la sua insicurezza“. Infine Samantha è tornata sulla sua vita professionale e sembrerebbe pronta laurearsi in giurisprudenza, andando quindi a dare l’ultimo esame per poi discutere la tesi.