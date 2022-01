Amici 21, salta l’appuntamento tradizionale con il talent show di Mediaset: cosa vedremo oggi

Colpo di scena per gli appassionati del talent show di Mediaset. Oggi Amici non andrà in onda con il tradizionale appuntamento: cosa cambia.

Amici 21 oggi, domenica 30 gennaio, farà compagnia al pubblico di Mediaset con un appuntamento del tutto speciale. Gli allievi del talent show non saranno in studio con Maria De Filippi.

Ebbene Amici 21, seppure in una modalità del tutto nuova, questa domenica tornerà ad allietare il pomeriggio del pubblico di Canale Cinque. Dopo le voci di corridoio che si sono rincorse in questi giorni su un probabile annullamento dell’appuntamento odierno, è giunta la decisione ufficiale. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi andrà in onda ma con la sua assenza.

Come si apprende dall’annuncio diffuso da Elisabetta Soldati, addetta alle comunicazioni dei programmi della queen di Canale Cinque, la puntata andrà in onda alle 14:00 con uno ‘Speciale Amici’. Ma come mai Maria sarà assente? Questo ancora non ci è dato sapere ma è da escludere l’ipotesi che abbia potuto contrarre il Covid o che si trovi comunque in isolamento.

Salta l’appuntamento tradizionale con il talent show di Mediaset: in onda uno ‘Speciale Amici’. Scopriamo cosa cambia

Stando a quanto annunciato dalla Soldati sui social, oggi, domenica 30 gennaio, a partire dalle ore 14:00 andrà in onda uno ‘Speciale Amici’ dove saranno gli stessi allievi del talent show a raccontare il loro percorso nell’ambita scuola. La voce narrante, dunque, sarà proprio quella dei ragazzi che sono riusciti ad ottenere il banco ad Amici 21.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Un Posto al Sole, ardua decisione per Marina Giordano: grande agitazione

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Andra Nicole Conte torna in trasmissione: il motivo spiazza tutti

Intanto se l’orario di partenza è rimasto quello di sempre, non possiamo dire lo stesso per la conclusione. Oggi ‘Speciale Amici’ finirà alle 15:30 lasciando spazio a Silvia Toffanin con Verissimo che invece comincerà prima. Quanto all’annullamento della puntata tradizionale, come dicevamo, ancora non è chiaro perché sia successo. Stando ai rumors, potrebbe esserci qualche positivo al Covid tra i ballerini professionisti e pertanto, mercoledì scorso, non è stato possibile registrare la puntata.