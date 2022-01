“Non ci telefoniamo mai, vi svelo il perché”: Alessandro Gassman svela un retroscena sulla madre

Suo padre è stato una star, ma anche sua madre lo era, tuttavia Alessandro Gassmann non ha mai avuto occasione di parlare di Juliette Mayniel

Padre regista, madre attrice, Alessandro Gassmann non poteva nascere altro che artista. Negli anni del padre si è saputo molto più che della madre di cui l’attore ha approfittato per parlarne in una lunga intervista.

Alessandro Gassmann è nato da papà Vittorio e mamma Juliette nel 1965 salvo poi assistere alla separazione dei due quando aveva soltanto 3 anni. Nel mondo dello spettacolo italiano, il regista ligure ha avuto molto successo e, ogni volta che suo figlio si trova a dover rispondere ad un’intervista, spesso e volentieri si parla solo di lui.

In una lunga e bellissima intervista al Corriere della Sera, Alessandro ha avuto modo di parlare anche di sua madre: “Non ho mai occasione di parlare di mia madre, mi chiedono sempre di mio padre”.

Alessandro Gasmmann e mamma Juliette Mayniel: il loro rapporto

Cogliendo l’opportunità di poter parlare di sua madre, Alessandro Gassmann ha raccontato di un aneddoto al Corriere della Sera: “Ha 86 anni, ci sentiamo quasi quotidianamente via email in un lungo palleggiamento tra l’italiano e il francese. Al telefono meno, non ha abbastanza udito e si innervosisce se non sente bene”. Nonostante l’età, l’attrice francese dedica molto tempo a socializzare: “Gioca a bridge con le amiche, è pittrice, è stata brava a rimettere a posto ruderi rivendendoli a peso d’oro. È diventata la sua pensione”. Attualmente, Juliette ha lasciato la Francia per godersi la vita in Messico dove si dedica, tra le altre cose, alla natura, all’agricoltura, tratto che lo stesso Alessandro ha ereditato da lei.

Quando Alessandro ha del tempo libero dai set, infatti, si dedica molto all’agricoltura e, da ragazzo, si iscrisse alla facoltà di Agraria all’Università di Perugia. A rimetterlo in riga per quel che riguarda lo studio era suo padre Vittorio: “Dopo essere stato rimandato in latino e greco, per punizione mio padre mi mandò a fare il barista. All’università ricordo che mi guardava con l’aria di dire, studia Agraria perché non ha voglia di fare nulla. E mi fece debuttare come attore accanto a lui in Affabulazione”.