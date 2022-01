WhatsApp, è possibile stampare una chat che vuoi conservare per sempre: il trucco

Un nuovo trucco su WhatsApp permette di stampare una chat per conservarla per sempre. Andiamo a vedere come funziona lo strumento.

Su WhatsApp è spuntato un trucco che permette di stampare una chat. In questo modo si potrà conservare la conversazione per sempre. Andiamo quindi a vedere in cosa consiste l’innovativo metodo sull’applicazione.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp ed uno di questi permette di stampare un testo direttamente dal servizio di messaggistica di Meta. Ad oggi infatti tutto ciò che diciamo, dall’ambito lavorativo, ai documenti, fino alle conversazioni importanti passa dalla piattaforma, non è così strana la voglia di averle su carta, senza possibilità che vengano cancellate. Inoltre stampare le chat potrebbe essere anche un modo romantico di confessare il vostro amore ad un’amante.

Esistono quindi due modi per stampare il testo direttamente da WhatsApp, il primo per iOS ed il secondo per Android. Il primo prevede l’istallazione di iMazing, che vi permette di fare un backup per poi decidere quale conversazione salvare. Mentre invece il secondo servizio, riguardante Android, comprende il download dell’app Backup Text for Whats che ti permette di convertire le tue chat in formato CSV, Excel e HTLM. Anche qui sarà possibile effettuare il backup per poi decidere quale conversazione salvare.

WhatsApp, l’ultimo aggiornamento su pc è innovativo: cosa cambia

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.