Uomini e Donne, Andra Nicole Conte torna in trasmissione: il motivo spiazza tutti

Dopo aver concluso il proprio percorso tra accuse e critiche, Andrea Nicole Conte ritorna a Uomini e Donne: pubblico sbalordito.

Gli appassionati dello storico programma targato Mediaset, Uomini e Donne, presto vedranno nuovamente in studio l’ex tronista Andrea Nicole Conte assieme a Ciprian Aftim. La 29enne milanese ha deciso di rompere il silenzio.

Il percorso di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne ha avuto una conclusione un po’ turbolenta. L’ex tronista del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque presto, però, tornerà con Ciprian in trasmissione dove chiarirà un po’ di cose. Difatti, stando alle anticipazioni ed alle indiscrezioni circolate sul web, i due erano presenti nella puntata registrata ieri e che presto verrà mandata in onda.

Intanto l’ex tronista ha rilasciato importanti rivelazioni ai microfoni di Fanpage.it. Qui Andrea Nicole ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne sottolineando di non aver mai sostenuto che il programma abbia usato la sua situazione per fare maggiori ascolti. La 29enne milanese è la prima tronista transgender approdata in trasmissione da Maria De Filippi.

Andrea Nicole spiega i suoi silenzi a Uomini e Donne: perché non si è difesa dalle accuse

Andrea Nicole Conte è arrivata a Uomini e Donne con l’intenzione di far trapelare il messaggio dell’inclusività, oltre che trovare il grande amore. La 29enne milanese ha dichiarato ai microfoni di Fanpage.it di non aver mai pensato che la trasmissione abbia usato la sua situazione per avere un riscontro maggiore sugli ascolti: “Non ho mai avuto questa impressione. Mi sono fidata tanto di Maria e posso dire di non aver sbagliato a darle la mia fiducia”.

Inoltre, grazie a Uomini e Donne la Conte ha acquisito maggiore sicurezza. Difatti, proprio nel salotto di Canale Cinque Andrea è riuscita a parlare di sé con molta disinvoltura lanciando sicuramente un bellissimo messaggio: credere in se stessi e dare sempre ascolto al proprio cuore. Ma come dicevamo il suo percorso si è concluso in modo turbolento. Ricordiamo infatti che poco prima della scelta Ciprian si è presentato a casa dell’ex tronista senza avvertire prima la redazione del programma.

L’episodio ha portato i due ragazzi a perdere di credibilità. Inoltre, in studio, sotto una pioggia di polemiche la ragazza non ha reagito. Ma come mai Andrea Nicole è stata in silenzio? Ebbene, l’ex tronista ha rivelato adesso che la violenza la paralizza: “Anche se avrei un milione di cose da dirti, non riesco a dire nulla“. La Conte ha provato a dire qualcosa mente tutti in studio li accusavano ma era parecchio in difficoltà: “Non perché loro avessero ragione e quindi mi sentissi in colpa, o perché penso di essere disonesta e una nullità come mi è stato detto. Il contrario! Essendo una persona che è contro la violenza di qualunque genere, in quel momento non sapevo come reagire“.