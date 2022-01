Uomini e Donne, il dramma di un’ex tronista: “Ho rischiato di morire”. La dolorosa confessione di una caduta e della rinascita

Quando l’abbiamo conosciuta come tronista di Uomini e Donne ha sempre dato l’impressione di una ragazza forte, sicura di sè e delle sue scelte. E invece per molto tempo Valentina Dallari è stata schiava delle sue paure e della malattia.

Sono passati sette anni da quando il pubblico del dating show di Maria De Filippi l’ha conosciuta e apprezzata. Alla fine del suo percorso la ragazza bolognese aveva scelto Andrea Melchiorre facendo nascere una coppia che è stata molto seguita ma non è durata nel tempo. Una separazione burrascosa e anche dolorosa, ma non è stato quello il capitolo più difficile della sua vita.

La realtà, come ha raccontato senza nascondersi a Verissimo, è che ha dovuto combattere per molto tempo contro se stessa. A causa dell’anoressia era arrivata a pesare soli 37 chili, distribuiti sui suoi 171 centimetri. “Ero talmente stanca che non riuscivo a portare la busta della spesa. Ho davvero toccato il fondo. Sì, ho rischiato di morire”.

Uomini e Donne, il dramma di un’ex tronista: così ha salvato la sua vita

Oggi Valentina Dallari segue le sue passini, fa la dj e l’influencer, ma anche la scrittrice e si è raccontata in ‘Uroboro. Viaggio eterno nelle crepe dell’anima’. Ha parlato dei suoi abissi, della lotta che ha combattuto per moto tempo contro se stessa ma anche dell’anima che l’ha salvata.

Sua sorella che di mestiere fa l’infermiera, ha riconosciuto i sintomi e l’ha indirizzata sul percorso di cura giusto anche se è stata una lunga battaglia. E oggi come si sente? “Ho capito che non era un problema di cibo, ma mio interiore. A forza di fare terapia ho imparato a riconoscere i pensieri tossici e a tenerli a bada. Io non credo quasi mai di essere all’altezza delle sfide”.

Dopo Andrea Melchiorre, Valentina ha avuto una storia con il rapper Junior Cally, ma è finita male anche con lui che da un giorno all’altro è sparito senza spiegazioni. E adesso come va l’amore? “Sono sola, un’eterna single, mi è stato detto che spavento gli uomini mi è stato detto. In realtà non mi sono mai innamorata, non ho mai avuto relazioni molto belle”.