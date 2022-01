Temptation Island, lutto improvviso per un’ex concorrente: “Buon viaggio piccolina”

Un lutto ha colpito una delle ex protagoniste di Temptation Island. Andiamo quindi a vedere cos’è successo e l’annuncio pubblicato sui social.

Incredibile lutto per una delle ex protagoniste di Temptation Island. Sul suo profilo Instagram è spuntato l’ultimo commovente saluto ad un suo strettissimo compagno di vita: le sue parole.

Una delle grandi protagoniste di Temptation Island nel 2020 è stata Anna Ascione, che ha preso parte alla trasmissione in compagnia del compagno Gennaro Mauro. Gli appassionati ricorderanno che l’uomo avrebbe voluto sposare la sua fidanzata ma lei voleva prima capire se lui fosse la persona giusta, visto che lamentava un comportamento diverso da quello che l’ottico mostrava a tutti.

Il tutto è contornato dal comportamento dell’uomo, che durante la sua esperienza a Temptation Island aveva parlato molto male della compagna, accusandola di essere solo interessata ai suoi soldi. Così i due si lasciarono al falò di confronto, con Gennaro che successivamente provò a riconquistarla scrivendo una bellissima lettera d’amore. Ma la donna ha resistito, restando quindi fedele alla sua scelta.

Temptation Island, Anna piange la scomparsa del suo coniglio: la dedica social

Anna dopo aver lasciato Gennaro decise di abbandonare il programma in compagnia del suo fotografo Giuseppe Annunziata ma anche con lui le cose erano finite dopo qualche mese. Di recente, però, i due sembrerebbero essersi riavvicinati. Nonostante la sua discussa vita sentimentale, però, in queste ore di lei si è tornati a parlare per qualcosa di decisamente più triste. Infatti nelle ultime ore è morto il suo amato coniglietto.

Così l’ex concorrente dell’isola della tentazione ha scritto sui social: “Mi aspettavi sempre vicino alla porta quando tornavo. Pigra, golosa, sempre in cerca di carezze e così buffa da strappare sempre un sorriso a chiunque entrasse in casa” – la Ascione commossa ha poi aggiunto – “BUON VIAGGIO PICCOLINA“. L’ex concorrente del programma di Canale 5, ha così salutato con non poca commozione il suo animaletto domestico, augurando al coniglietto di stare in un posto migliore ora che è passato a miglior vita.