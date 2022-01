Temptation Island, ex concorrente lascia il carcere: grande ritorno sui social – VIDEO

Ex protagonista di Temptation Island nelle scorse ore ha lasciato il carcere dove si trovava per spaccio: grande ritorno su Instagram.

E’ finalmente arrivato il grande giorno per un ex concorrente del reality show di Mediaset, Temptation Island. Parliamo del calciatore Alessio Bruno arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare droga.

Bruno nel 2017 ha partecipato assieme alla fidanzata Valeria Bigella al seguitissimo programma condotto da Filippo Bisciglia. Durante il suo percorso il calciatore si avvicinò moltissimo alla single Carmen facendo infuriare la sua ragazza. I due infatti arrivarono presto ad un falò di confronto piuttosto acceso. In quel frangente Alessio riuscì a convincere Carmen del suo amore per lei e insieme lasciarono il villaggio delle tentazioni.

Poco dopo però, il loro amore giunse al capolinea. Per Alessio Bruno la fine della sua storia con la Bigella non è stato l’unico problema da affrontare, difatti, in seguito alla notorietà ricevuta grazie al programma di Mediaset, il 28enne originario di Olbia è stato sorpreso mentre spacciava. Dopo il periodo di reclusione per scontare la propria pena, Alessio è finalmente uscito dal carcere: il grande momento è stato immortalato con un video.

Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island esce dal carcere: il video pubblicato su Instagram commuove tutti

Dopo aver preso parte alla quarta edizione di Temptation Island, Alessio Bruno non ha attraversato un bel periodo. Il 28enne sardo è stato condannato per spaccio. Al momento dell’arresto, però, al suo fianco c’era Eleonora D’Alessandro, conosciuta dopo la rottura con l’ex fidanzata Valeria Bigella con la quale ha partecipato al reality delle tentazioni.

Nel 2020 però, stando alle indiscrezioni rimbalzate sul web, la storia d’amore tra i due è finita. Intanto Alessio nelle scorse ore ha finalmente lasciato il carcere dove ha scontato la sua pena e ad aspettarlo fuori dalla casa circondariale c’era una donna misteriosa. Nel video postato su Instagram si vede una ragazza che corre verso di lui avvinghiandosi al suo collo. Di chi si tratta? Lo scopriremo sicuramente molto presto. Intanto, come molti gli augurano sotto al post, buona rinascita ad Alessio Bruno.