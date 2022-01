Si ritira dal Grande Fratello Vip: lascerà la casa nelle prossime ore. La decisione sembrerebbe ormai presa e difficilmente potrà cambiare idea

C’è un motivo preciso che spingerà il concorrente a dover uscire immediatamente dal reality. Se non lo fa verrà licenziato il 31 gennaio, come confermato da Gabriele Parpiglia

Dopo l’addio di Manuel Bortuzzo il Grande Fratello Vip rischia di perdere un altro concorrente di questa sesta edizione del reality Mediaset. Sono ore di pesante riflessione infatti per Gianmaria Antinolfi, co un bel problema che lo attende fuori dalla Casa, qualora non decidesse di uscire. Secondo quanto riferito dal giornalista di Gossip, Gabriele Parpiglia, all’interno dello speciale ‘Casa Chi’, Antinolfi rischia di perdere il lavoro.

“Se non esce verrà licenziato…“, ha spiegato in sintesi l’esperto. “Il problema è che Federica è caduta tra le sue braccia. E adesso è arrivato ad un bivio: o lascia il Grande Fratello entro il 31 gennaio di sua volontà oppure continua il reality ma perde il lavoro, rimasto conservato grazie ai sei mesi di aspettativa”.

Si ritira dal Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi sarà costretto a farlo entro il 31 gennaio

In base a questa ricostruzione da parte di Parpiglia, solitamente ben informato riguardo a questioni del genere, Antinolfi dovrà scegliere se ascoltare il cuore o la ragione. Gli impegni lontano dalle telecamere lo richiamano all’ordine, ma adesso c’è la situazione con Federica a rendere il tutto più complicato. La decisione dovrà arrivare per forza nelle prossime ore, visto che il tempo scarseggia da qui a lunedì 31 gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, lutto improvviso per un’ex concorrente: “Buon viaggio piccolina”

LEGGI ANCHE >>> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sconvolti dalla scomparsa: “Il dolore è grande”

“Non c’è più possibilità, doveva uscire con Manuel”, ha spiegato il giornalista durante la puntata di Casa Chi. “Ora o sceglie la carriera dello spettacolo o viene licenziato in onda a mezzanotte del 31, questi sono i fatti. Ma al 99% esce, al momento”. Insomma una riflessione che sta mettendo in difficoltà l’imprenditore nel settore della moda. Il ragazzo napoletano, classe 1985 dovrebbe comunicare a breve la sua decisione. I telespettatori attendono di sapere cosa accadrà. Anche Alfonso Signorini trattiene il respiro. Per il suo reality sarebbe un’altra uscita importante, con il rischio di compromettere l’interesse del pubblico verso la finale (prevista per il 14 marzo).