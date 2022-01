Sanremo 2022, spunta l’ennesimo addio: eccellente volto retrocede

Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2022 e intanto arriva l’ennesimo addio da un eccellente volto della Tv.

Dopo il dietrofront dell’anno scorso a causa del Covid, gli appassionati dell’attesissima kermesse sanremese aspettavano di vedere sul palcoscenico dell’Ariston un amatissimo volto della Tv ma così non sarà: scopriamo insieme di chi si tratta.

La 71esima edizione del Festival di Sanremo (2021) avrebbe dovuto vedere sul palcoscenico dell’Ariston l’amatissima conduttrice televisiva Simona Ventura. A causa del Covid, però, la 56enne di Bentivoglio dovette rinunciare al suo impegno a pochissime ore dal debutto. Archiviato il dietrofront dell’anno scorso, i fans della conduttrice speravano di vederla alla 72esima edizione della kermesse canora in partenza l’1 febbraio.

Ma così non sarà: Simona Ventura non prenderà parte a Sanremo 2022 ed ha spiegato anche il perché. Ospite di Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’, la ventura ha risposto alla domanda dell’opinionista Jonathan Kashanian: “Quest’anno è stata fatta una scelta diversa che io appoggio assolutamente. Non ci sono conduttrici ne persone della televisione, scelta che io condivido assolutamente”, ha chiosato la 56enne affermando dunque che non salirà sul palcoscenico del Teatro Ariston.

Sanremo 2022, Amadeus cambia tutto: chi sarà alla co-conduzione. Simona Ventura motiva il suo addio

Amadeus ha deciso di stravolgere tutto al Festival di Sanremo 2022. Se l’anno scorso al suo fianco ha voluto delle conduttrici come Antonella Clerici, Mara Venier e Simona Ventura (venuta meno per Covid) alla 72esima edizione della kermesse sanremese ha deciso di dare spazio alle attrici. Dunque, accanto al direttore artistico vedremo Sabrina Ferilli, Mari Chiara Giannetta, Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer.

Una decisione che Simona Ventura ha rivelato di appoggiare nonostante vada lei esclusa. Intanto mancano pochissimi giorni all’inizio della kermesse e gli artisti in gara devono stare molto attenti a non contagiarsi per non ripetere quanto vissuto lo scorso anno da Irama. L’artista, positivo al Covid, partecipò alla competizione con il video della canzone cantata durante le prove. Quest’anno a risultare positivo è un altro ex allievo della scuola di Amici: Aka7even.