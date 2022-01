Sanremo 2022, clamoroso ritorno all’Ariston: nascosto fino all’ultimo minuto. Arriva finalmente la conferma che il pubblico aspettava

Manca poco più di una settimana al via del Festival di Sanremo 2022 e tutti i tassello stanno andando al loro posto. Compreso quello più prezioso perché finalmente il grande mistero dell’Ariston è stato svelato.

Per qualcuno era diventato come il segreto di Pulcinella, per qualcun altro invece il dubbio era fortissimo e adesso in ogni caso c’è la risposta. Accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston non ci saranno solo le sue cinque compagne di lavoro, una diversa per sera. Ma tornerà anche lui, la spalla più preziosa che gli ha fatto compagnia negli ultimi due anni.

Perché sarà il Festival di Amadeus e anche di Fiorello, adesso abbiamo la conferma con le foto in esclusiva che il profilo Twitter ‘CinguetteRai’ rilanciato da Bubinoblog, ha pubblicato. Lo showman siciliano è arrivato sabato pomeriggio a Sanremo e ad aspettarlo oltre all’amica di una vita c’erano anche il potente manager Lucio Presta oltre ad alcuni dirigente Rai.

Dopo la riconferma di #Mattarella, arriva anche la riconferma di Rosario Fiorello.

Lo showman è arrivato in città questo pomeriggio (camuffato con parrucca e cappellino di lana), accolto da Amadeus e dai dirigenti Rai.

Se non fosse stata la giornata della rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, l’annuncio sarebbe già arrivato nel TG1 delle 20. Slitterà probabilmente a domenica sera ma ormai non ci sono più dubbi anche se Fiorello è rimasto nascosto fino all’ultimo per mantenere l’effetto sorpresa.

In realtà da domenica 30 gennaio comincerà a provare insieme ad Amadeus ma anche ad altro super ospiti. C’è chi scommette in un numero a tre nella prima serata del Festival insieme anche a Checco Zalone, perché Fiore sarà presente sia martedì 1° che sabato 5 febbraio. Nelle altre puntate farà delle incursioni a sorpresa.

Ma come era già stato nelle passate edizioni, il Festival di Sanremo 2022 sarà anche una vetrina per le fiction della Rai. Così sono annunciato Maria Chiara Giannetta, l’acclamatissima protagonista di Bianca che tornerà presto con la nuova stagione di Doin Matteo accanto a Raoul Bova. E poi Luca Argentero che sta ottenendo numeri da record con Doc – Nelle tue mani 2, le giovani protagoniste de L’Amica Geniale, oltre a Lino Guanciale e Anna Valle.