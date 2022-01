Royal Family, svolta improvvisa per Harry e Meghan: sono costretti a farlo!

Royal Family, svolta per Harry e Meghan: sono costretti a farlo! Fino a questo momento avevano dei dubbi a riguardo ma tutti glielo hanno consigliato

In Gran Bretagna si continua a parlare del ritorno dei Sussex a Buckingham Palace. Ora c’è un altro indizio a riguardo che sembra lasciare poco spazio alle interpretazioni.

Si sta avvicinando a larghi passi il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Il 6 febbraio inizieranno le celebrazioni a Sandringham, in concomitanza con la commemorazione del Re Giorgio VI, scomparso quando Sua Maestà aveva solo 25 anni (1952). Il clou dei festeggiamenti si avrà in tarda primavera, nella prima settimana di giugno. Per quella data i duchi del Sussex dovranno essere presenti in Inghilterra, per riunirsi con il resto della famiglia reale. Inizialmente Harry e Meghan non erano intenzionati a compiere il viaggio, specie dopo la conferma da parte del Palazzo di non fornirgli il servizio di scorta garantito a tutti i Windsor. La loro rinuncia ai ruoli istituzionali li ha privati anche di questo privilegio, senza alcuna eccezione di sorta. Ora però, su consiglio di diversi esperti potrebbero dover tornare sui propri passi. La loro presenza non è solo frutto di una scelta sentimentale ma ha a che fare anche con un aspetto economico.

Royal Family, svolta per Harry e Meghan: torneranno a Buckingham Palace per un tornaconto personale

Pauline Maclaran, professoressa di marketing e ricerca sui consumatori presso la School of Management di Royal Holloway, ha affermato che sarebbe positivo sia per i Sussex che per i reali se ci fosse una riunione.

La Maclaran, autore di ‘Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture‘, ha aggiunto che Harry e Meghan hanno bisogno delle loro connessioni reali e potrebbero probabilmente venire in visita per “ricaricare” il loro marchio.

A Express.co.uk ha spiegato: “Penso che ciò andrebbe a vantaggio di entrambi i marchi perché sarebbe visto come una sorta di riconciliazione. Penso che si aggiungerebbe alle celebrazioni reali, andando ad attirare le luci dei riflettori dei media. Sarebbe un’ottima idea per le idee di business e di visibilità di Harry e Meghan. Senza la connessione con i Windsor la loro immagine vale inevitabilmente di meno sul mercato”. Con queste premesse diventa davvero probabile vederli tornare a casa entro l’estate, con buona pace di tutti.