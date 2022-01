Royal Family, notizia shock: erede al trono entra nel reality show – VIDEO

Un membro della Royal Family inglese farà la sua prima apparizione in un reality show il prossimo lunedì 31 gennaio. Ecco tutti i dettagli sul programma e come fare per poterlo seguire in diretta.

Secondo le indiscrezioni, Meghan Markle e Harry Windsor hanno firmato un accordo da cento milioni di dollari con Netflix per la produzione di un documentario sulla loro vita. Durante il loro ultimo viaggio pubblico a New York di novembre, sono stati infatti seguiti in ogni dove da una troupe cinematografica, anche se non è chiaro chi l’avesse ingaggiata.

Gli ex senior royals non sono gli unici ad avere ambizioni televisive all’interno della famiglia Windsor. Anche il principe Carlo, infatti, farà una sua apparizione in un noto reality show inglese il 29 gennaio. I suoi fan potranno quindi sintonizzarsi sul canale ITV a partire dalle 21:00 per vedere il suo ingresso nel seguitissimo programma.

Royal Family, cosa succederà nel reality show

I fan della royal family inglese hanno già potuto vedere il principe Carlo partecipare ad un programma Tv a luglio 2021. Si trattava del The Great Yorkshire Show di Harrogate, il più grande spettacolo a tema agricolo dell’Inghilterra, il terzo del Regno Unito. Ogni anno genera introiti per circa 9,6 milioni di sterline ed il principe Carlo era molto atteso.

La partecipazione al reality del principe del Galles avrà sempre come tema l’imprenditoria agricola. Il 30 gennaio avrà un cameo all’interno del programma Keeping up with the aristocrats, ovvero Al passo con gli aristocratici. Il titolo del format ricorda volutamente Keeping up with the Kardashians, e mostra come nobili mantengano il loro benessere.

Il principe Carlo e la sua passione per il mondo agricolo

Gli amanti dello humour inglese apprezzeranno l’ingresso del principe Carlo nel programma: si vede Lord Gerald Fitzalan Howard discutere con sua moglie, Lady Emma, riguardo la possibilità di acquistare del bestiame. Guardando l’animale, la compagna del nobile paragona le dimensioni del posteriore della mucca con il lato B di Kim Kardashian.

Proprio in quel momento, arriva il principe Carlo, che sfoggia la sua sapienza economica nel difficilissimo mercato del bestiame, dove i capi sono scambiati anche per mille sterline ciascuno. Come riporta il Mail Online, guardando il posteriore della mucca i due nobili ingaggeranno una discussione sulla razza Longhorn del Texas e le Shorthorn inglesi.

Ecco il trailer del reality show a cui parteciperà l’erede al trono della Royal Family: