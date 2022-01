Regina Elisabetta, giorni delicatissimi per Sua Maestà: sta per arrivare quel momento e a Buckingham Palace non si parla d’altro

E’ quasi arrivato il momento della commemorazione di suo padre, nella tenuta di Sandringham, cosa che purtroppo non ha potuto fare lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19.

Questo momento dell’anno è da sempre molto delicato per la Regina Elisabetta. Come avviene ormai da decenni, il 6 febbraio Sua Maestà celebra l’anniversario della scomparsa di suo padre, Re Giorgio VI. La monarca si trova a Sandringham, dove festeggerà anche il suo Giubileo di Platino con tutta la famiglia reale. Lo spostamento nella tenuta dei Windsor non era avvenuto lo scorso anno, con la commemorazione del padre saltata a causa della pandemia. Secondo diversi esperti reali quello fu un momento molto duro per Elisabetta II, che non aveva mai mancato di onorare la memoria del genitore. Tra l’altro a Sandringham, i reali sono soliti trascorrere anche le festività natalizie, ma negli ultimi due anni il Covid ha cancellato anche questa decennale tradizione.

La conduttrice americana Christina Garibaldi ha dichiarato: “La regina Elisabetta, dopo mesi al Castello di Windsor, si è recata a Sandringham per onorare il suo pesante lutto, oltre a quello che sarà il suo personale Giubileo sul trono d’Inghilterra”.

Royal Family, momento delicato per la Regina Elisabetta: la commemorazione di suo padre, Re Giorgio VI

L’esperta reale Christine Ross, ha rivelato: “Quando Giorgio VI morì, Elisabetta aveva solo 25 anni e fu un trauma incredibile per lei. Solitamente trascorre queste giornate in profonda riflessione e con un velo di tristezza mai celato”.

“Per questo Sandringham è un posto così importante per lei, immerso in un ambiente fantastico come il Norfolk, perfetto sia in inverno che in estate”.

Si ritiene che la regina si trovi in questo momento a Wood Farm, dove il principe Filippo ha trascorso i suoi giorni in pensione prima di essere costretto a trasferirsi nel Castello di Windsor, quando è scoppiata la crisi del coronavirus ad inizio 2020.

Sua Maestà soggiornerà nel Norfolk per alcune settimane, dove celebrerà anche l’inizio del suo Giubileo di Platino (6 febbraio, mentre l’evento clou si terrà nella prima settimana di giugno).