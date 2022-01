Quirinale, Toti: “Serve confronto serio per trovare nome”

Alla luce di questo voto, “bisogna lavorare per tornare tutti in Aula e trovare una soluzione. Credo che i leader della nostra coalizione debbano avviare un serio momento di confronto, anche con i gruppi parlamentari, e trovare un nome”. Ha detto il co-fondatore di Coraggio Italia e presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, uscendo da Montecitorio. “Spero che entro sera si abbia il nome del `quirinabile´ in modo domani si possa chiudere la partita e si elegga il presidente della Repubblica”.