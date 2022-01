Quirinale, Renzi: “Belloni? Candidare il capo dei Servizi Segreti non accade in democrazia”

Giornata di fuoco, notte di fiamme. Dopo il nome bruciato di Casellati, in trend arriva Belloni, ma il leader di Italia Viva frena subito qualsiasi possibilità: "Voteremo no a Elisabetta Belloni. Sono molto amico di Belloni, quando era ambasciatrice la volevo come ministra degli Esteri, ma non possiamo creare il precedente, non sta né in cielo né in terra. Oggi è accaduta una ferita istituzionale. Conte e Salvini? Della loro cultura istituzionale ho ragione di dubitare da tempo". Servizio di Angelo Andrea Vegliante