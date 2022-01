Quirinale, la passerella del silenzio: ecco chi ha evitato dichiarazioni

Tra franchi tiratori, nomi bruciati e parole poco concilianti tra le parti, il quinto giorno di voto per eleggere il Presidente della Repubblica - prima che si convergesse nuovamente intorno al nome di Sergio Mattarella - si è chiuso ancora senza un nome condiviso. In mezzo, diverse personalità che hanno scelto di non rispondere alle domande dei giornalisti, tra cui Casini, Segre, Bonafede, Bonaccini e Bossi. Servizio di Angelo Andrea Vegliante