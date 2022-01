Quirinale, continuano le trattative: la settima votazione – IN AGGIORNAMENTO

Sesto giorno e la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Il quorum da raggiungere è 505 voti. La prima chiama è prevista per le 9.30. Da ieri si comincia a delineare l’idea di una donna al Quirinale, anche se Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Renzi dicono no a Elisabetta Belloni. Forza Italia punta su Pier Ferdinando Casini. Dal voto di ieri è emerso che molti grandi elettori, senza accordo, preferirebbero Sergio Mattarella, attuale Capo dello Stato, che ha superato le 300 preferenze. Altri papabili nomi, Marta Cartabia e Mario Draghi.

Ore 11.50 – Matteo Renzi: “Stasera si chiude”

Poche parole quelle del leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Stasera si chiude”;

Ore 11.41 – Giorgia Meloni: “Salvini propone di chiedere a Mattarella di fare un altro mandato. Non ci credo”

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni affida a Twitter un commento su Matteo Salvini: “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da presidente della Repubblica. Non voglio crederci”.

Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022

Ore 11.40 – Al via il vertice di maggioranza

È appena cominciato il vertice dei segretari dei partiti di maggioranza.

Ore 11.24 – Tra venti minuti incontro Draghi-Mattarella

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto un incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il giuramento di Filippo Patroni Griffi a giudice della Corte Costituzionale.

Ore 11.20 – Giancarlo Giorgetti: “Sì, svolta in giornata”

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti assicura: “Direi di sì”. Si prevede una svolta in giornata sulla scelta del Capo dello Stato.

Ore 11.18 – Telefonata Salvini-Draghi

Matteo Salvini ha avanzato l’ipotesi di un Mattarella bis. Questa mattina il leader della Lega ha avuto una lunga telefonata con il premier Mario Draghi. Negli uffici della Lega dove sta per iniziare il vertice di maggioranza ha ribadito: “Basta veti”.

Ore 11.17 – Alle 14 riunione urgente dei grandi elettori della Lega

La Lega ha convocato d’urgenza i suoi grandi elettori alle 14. La notizia è stata diffusa in una nota.

Ore 11.10 – Luca Zaia: “Noi ci asteniamo”

Il governatore leghista del Veneto Luca Zaia, fuori da Montecitorio ha affermato: “Noi ci asteniamo, spero che le segreterie di partito trovino una soluzione”.

Ore 11.08 – Umberto Bossi: “Se si va verso Mattarella bis? C’è il rischio”

Umberto Bossi, fondatore della Lega che in questi giorni è stato critico nei confronti di Matteo Salvini, è alla Camera per la settima votazione. Ritiene che i 336 voti di ieri all’attuale Capo dello Stato parlino chiaro: “Il rischio c’è” di un Mattarella bis.

Ore 11.05 – Fratelli d’Italia torna su ipotesi Carlo Nordio

In risposta “all’indecorosa immagine che il Parlamento sta dando, Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio”. Così in una nota il partito di Giorgia Meloni, che pur non avendo i numeri necessari per far valere le sue posizioni, ha le idee chiare: “Vogliamo arrivare a una soluzione nel minor tempo possibile e ci batteremo con ancora maggiore forza per far scegliere la prossima volta direttamente agli italiani il Capo dello Stato”.