Quirinale, Bonino: “Casellati? Mi spiace che sia stata messa politicamente a repentaglio”

Durante la quinta giornata di votazione per la presidenza della Repubblica, la leader di +Europa Emma Bonino ha commentato mestamente la questione Casellati: "Non so, prima o poi il Centrosinistra qualche nome lo caccerà. Casellati? Niente di illegale, ma politicamente molto discutibile che la seconda carica dello Stato si esponga a un flop di questo tipo". Servizio di Angelo Andrea Vegliante