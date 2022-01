Quirinale, Bongiorno: “La Lega ha dimostrato compattezza”

Il caso Casellati - che ha portato con sé più di 70 franchi tiratori - ha tenuto banco per tutta la quinta giornata di votazione per la Presidenza della Repubblica, con diversi rumors su una crisi interna al Centrodestra e un ridimensionamento di Salvini come leader del Carroccio. A dissipare i dubbi ci prova Giulia Bongiorno (Lega): "Sono tutti compattissimi. Salvini? Sta lavorando senza pause. In questa fase il Centrodestra ha trovato unità e coesione. Alcuni non hanno votato Casellati, ma può essere sintomo che non c'è convergenza su un profilo". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.