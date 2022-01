Michael Schumacher, in vendita un bene a cui è legatissimo: cifre da capogiro

Michael Schumacher, è stato messo in vendita in queste ore un bene a cui è legatissimo: cifre da capogiro

Oltre ad essere stato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, Schumacher era anche un appassionato di motori senza eguali. La sua collezione di auto lo testimonia ampiamente.

“Il Kaiser” è sempre stato un grandissimo appassionato di motori. A testimoniarlo non ci sono solo le sue imprese nel mondo della Formula 1, ma i tentativi più o meno fortunati con le moto (Superbike tedesca) e la collezione di auto nel suo garage. Non tantissimi pezzi ma davvero molto ricercati, che per la maggior parte appartengono ai due marchi del suo cuore: Ferrari e Mercedes. Proprio un esemplare della casa di Stoccarda è finita all’asta in questi giorni. Si tratta di una vettura del 2010 (quando la leggenda di Kerpen decise di tornare a correre nel Circus dopo il primo ritiro) prodotta dalla Marcedes.

Una C63 Amg break, regalata come auto aziendale a Schumi, utilizzata da lui stesso fino al 28 luglio dello stesso anno. Oggi, la station wagon, transitata tra le mani del sette volte campione del mondo è in vendita su Bonhams, e verrà assegnata il prossimo 3 febbraio.

Michael Schumacher, in vendita una sua Mercedes storica: prezzo d’asta tra i 50 e i 100mila euro

Il prezzo d’acquisto stimato si aggira tra i 50 e i 100 mila euro. Questo modello di C63 Amg è stato registrato presso la Mercedes-Benz AG di Schlieren (Svizzera), luogo di residenza all’epoca del tedesco. All’interno può vantare un equipaggiamento di lusso assoluto, con interni in pelle nera, verniciatura speciale e una serie interminabile di optional elettronici all’interno. Secondo il sito di Bonhams, Schumacher aveva un modello di almeno 20mila euro superiore rispetto allo standard. Negli anni successivi l’auto è appartenuta a un uomo svizzero (dal 2011 al 2015), che ha percorso in totale 152 mila chilometri, prima di cederla ad un ingegnere Mercedes-Benz in Germania.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una vettura spinta da un motore V8 da 6.2 litri, con 32 valvole e con 457 Cv e 600 Nm di coppia. Il cambio automatico è a sette rapporti e la spinge ai 100 km/h in appena quattro secondi. E’ previsto con l’acquisto anche un nuovo treno di gomme.