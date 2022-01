Massimo Giletti, decisione inaspettata: La7 rimescola le carte e cambia tutto

Nuovo colpo di scena per i seguaci di Massimo Giletti. La7 rimescola le carte e cambia tutto per il conduttore e giornalista: i dettagli.

Cambia la programmazione per il canale privato del gruppo Cairo Communication, La7. A subire delle variazioni sarà proprio il seguitissimo programma che vede al timone Massimo Giletti: Non è l’Arena.

Giletti, come il suo pubblico, dovrà dire addio all’appuntamento del mercoledì sera con ‘Non è l’Arena’. Difatti, come anticipa anche TvBlog, il seguitissimo talk show di La7 tornerà ad occupare la collocazione del passato: andrà in onda ogni domenica sera. Il nuovo cambio di programmazione vedrà il celebre giornalista scontrarsi con Fabio Fazio. Quest’ultimo sarà al timone di ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai tre.

Come si metteranno le cose adesso in termini di ascolti sia per Fazio che per Giletti? Questo lo scopriremo molto presto. Intanto questa settimana il seguitissimo talk show, dedicato a dibattiti ed approfondimenti legati a temi d’attualità grazie all’intervento di illustri ospiti, non andrà in onda. Difatti, Massimo Giletti si prenderà una pausa per evitare la concorrenza del Festival di Sanremo in onda dall’1 al 5 febbraio 2021 su Rai Uno.

Massimo Giletti, cambia la programmazione su La7: quando andrà in onda Non è l’Arena

Intanto questa settimana il celebre conduttore per evitare la concorrenza con la 72esima edizione del Festival di Sanremo in onda su Rai Uno dall'1 al 5 febbraio, si prenderà una pausa.

Il 59enne tornerà ad appassionare il pubblico di La7 a partire da domenica 6 febbraio. Come vi anticipavamo Giletti si scontrerà con Fabio Fazio e Veronica Gentili che saranno al timone dei rispettivi programmi, ‘Che tempo che fa’ e ‘Controcorrente’. Staremo a vedere come si metteranno le cose in termini di ascolti per i tre conduttori.