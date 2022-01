Il ministro Giorgetti valuta le dimissioni. A Draghi dice: “C’è bisogno di migliorare la squadra”

Il ministro dello Sviluppo Economico starebbe valutando di dimettersi lasciando il Governo di Mario Draghi.

Giancarlo Giorgetti non ha preso parte ad alcuni degli ultimi consigli dei Ministri ed ha affermato ad alcuni giornalisti che il suo addio al governo “è un’ipotesi, magari c’è da migliorare la squadra. Ho posto un tema serio. Intanto oggi vado a casa”.

Dopo un incontro con Matteo Salvini al termine del quale hanno chiesto un vertice con Mario Draghi, il ministro ha spiegato che “per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto. Il Governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al Paese. Serve un cambio di codice di condotta tra gli alleati”.

Giancarlo Giorgetti è stato uno dei primi sostenitori della candidatura del premier Mario Draghi al Quirinale, ma avrebbe avuto problemi con il suo partito.

Il motivo sarebbero alcune divergenze con la Lega

A novembre erano emerse alcune divergenze circa l’elezione del presidente della Repubblica. Oggi però, Salvini non ha menzionato le dimissioni di Giorgetti ed ha anzi, elogiato la compattezza della Lega: “Abbiamo dimostrato grande compattezza a tutti i livelli. Abbiamo fatto tutto il possibile, forse ho esagerato in lealtà e comprensione”, sottolineando anche il grande affetto “per Umberto Bossi e Silvio Berlusconi”. Il leader della Lega ha anche ringraziato “la presidente Casellati che si è messa in gioco: ha preso 208 voti della Lega su 208. Noi siamo fatti così”.