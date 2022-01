Flavio Insinna, arriva la batosta: pessime notizie per il conduttore. Una sua performance televisiva non è andata come poteva augurarsi

I risultati degli ascolti non hanno premiato la puntata di ‘L’Eredità Sanremo’, sbriciolato dal ‘Grande Fratello Vip’ di Alfonso Signorini, sempre più interessante nelle ultime settimane.

Sta per iniziare il Festival di Sanremo (1-5 febbraio) e la Rai si prepara a fare il pieno di ascolti come sempre. La kermesse canora al Teatro Ariston catalizza da sempre il palinsesto televisivo del nostro paese. Rimane senza dubbio uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno e un punto di forza per la televisione di stato. Quest’anno tornerà anche il pubblico in poltrona, con un contesto decisamente più acceso rispetto alla desolazione dello scorso anno. Al comando ci sarà sempre Amadeus, confermato per la terza stagione consecutiva come direttore artistico. Per ‘lanciare’ l’appuntamento, ieri Rai1 ha mandato in onda una puntata speciale de ‘L’Eredità’, riferita proprio a Sanremo. Al timone, come sempre, Flavio Insinna, apparso piuttosto pimpante. Una verve che non è bastata però ad evitargli una brutta batosta in termini di share. A stravincere la serata, infatti, è stato il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che si avvicina a passi spediti verso la finale di marzo.

Flavio Insinna, brutta battuta d’arresto: il GF Vip batte nella corsa agli ascolti ‘L’Eredità-Speciale Sanremo’

Proprio a causa del Festival di Sanremo, Mediaset ha deciso di spostare le puntante del GF Vip di una settimana. Il reality show andrà in onda lunedì 31 gennaio per poi fermarsi in vista della kermesse ligure (da martedì 1 a sabato 5 febbraio). Il serale riprenderà dunque lunedì 7 febbraio e giovedì 10 febbraio.

Andando nello specifico dei dati di ascolto di venerdì 28 gennaio possiamo notare come su Canale Cinque la puntata del programma di Alfonso Signorini è stata seguita da 3.448.000 telespettatori, con il 21.80% di share. Decisamente peggio è andata all’Eredità-Serata Sanremo di Flavio Insinna. Il quiz show non è andato oltre i 3.146.000 telespettatori, con uno share del 15.60%. Questo incrocio non si ripeterà più in futuro, visto che tra due settimane Signorini dovrà vedersela con Luca Argentero e il suo ‘Doc-Nelle tue mani’. Una scelta per valorizzare le fiction Rai che così bene stanno andando nell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE >>> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sconvolti dalla scomparsa: “Il dolore è grande”

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, lutto improvviso per un’ex concorrente: “Buon viaggio piccolina”

Di seguito i dati di ascolto del prime time di venerdì 28 gennaio:

Rai1: L’Eredità – Serata Sanremo ha conquistato 3.149.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip ha raccolto 3.448.000 spettatori pari al 21.8% di share (Grande Fratello Vip Night 1.644.000 – 32.8% e Grande Fratello Vip Live 837.000 – 19.3%)

Rai2: The Good Doctor ha interessato 1.215.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 935.000 (5.1%)

Italia 1: Safe ha catturato l’attenzione di 1.671.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 488.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.

Rete4: Quarta Repubblica – Speciale Quirinale totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori con il 4.9% di share.

La7: TGLa7 Speciale ha registrato 1.398.000 spettatori con uno share del 6%.