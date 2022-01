Denise Pipitone, processo a sorpresa: la decisione può riaprire tutto. I nuovi sviluppi aiuteranno ad aprire un’altra inchiesta?

Una calma solo apparente, quella che nelle ultime settimane circonda la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone, che ha nella Procura di Marsala il suo fulcro. Perché il processo all’ex pm Maria Angioni continua a riservare sorprese.

La prova più chiara è arrivata nelle ultime ore. Il giudice monocratico di Marsala, la dottoressa Giuseppina Montericcio, ha rigettato la richiesta di proscioglimento per l’ex pm Maria Angioni. Era stata presentata dalla stessa Procura per concludere qui la vicenda processuale e invece il dibattimento andrà avanti.

La richiesta poteva essere accolta se la Angioni, che tra il 2004 e il 2005 lavorando per quella Procura aveva seguire le indagini sulla sparizione di Dense, avesse ritrattato alcune accuse mosse nei mesi scorsi. Ma secondo il giudice le ultime dichiarazioni spontanee della donna non possono essere considerate come ritrattazione e per questo il processo dovrà proseguire. Anzi, ha anche ammesso alcuni testi che erano richiesti dalla difesa.

Denise Pipitone, processo a sorpresa: l’ex pm Angioni soddisfatta delle decisioni

Il processo nei confronti di Maria Angioni, imputata per “false informazioni al pm” dopo alcune dichiarazioni ritenute contradditorie nella primavera dello scorso anno, proseguirà. Secondo il sostituto procuratore di Marsala, Roberto Piscitello, l’ex pm avrebbe sostanzialmente ritrattato le sue affermazioni più gravi. Lei invece sostiene di aver solo precisato ma non cambiato idea e di fatto il giudice le ha dato ragione.

Per ora, quindi, una vittoria della difesa anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Maria Angioni però sente di essere più vicina alla verità. “Sono soddisfatta, perché tramite il processo potremo portare avanti la battaglia di verità sulla scomparsa della piccola Denise. Così potremo capire quali sono stati i problemi nelle indagini”, ha detto alla fine dell’udienza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambino di 8 anni accusato di bullismo: compagni a casa per protesta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Denise Pipitone, il 2022 comincia con una svolta: torna la speranza

E ai microfoni di Quarto Grado ha ribadito la sua tesi. “Il mio obiettivo è quello di perseguire la verità nel caso Denise. Di recente credo di aver fornito importanti spunti investigativi, come quello dell’acquisto di sim telefoniche da un negozio di Terni, del quale non figura indirizzo e partita Iva. Sono state utilizzate il 1° settembre 2004 da persone, una anche molto importante, che potrebbero avere avuto un ruolo nel sequestro della bambina”.