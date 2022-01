La Juventus non si ferma più: dopo Vlahovic arriva un altro big della Serie A

Colpo di scena in casa Juventus: pronto l’assalto ad un altro big della Serie A. I bianconeri vogliono tornare al successo il prima possibile e non badano a spese

Sono iniziate le manovre in vista di giugno, quando andranno sostituiti sia Dybala che Morata, entrambi in partenza in estate. Allegri avrà a disposizione un attacco nuovo di zecca.

Gli scenari nel calciomercato, come si sa, sono davvero imprevedibili. Nessuno avrebbe scommesso un euro sulla buona riuscita della trattativa Vlahovic già a gennaio. La Juventus era un’opzione ma solo per l’estate e invece i 75 milioni di euro messi sul piatto hanno fatto la differenza. Massimiliano Allegri aveva chiesto uno sforzo alla società per recuperare terreno nei confronti delle squadre più avanti in classifica, oltre che per giocarsi al meglio l’attuale Champions League (ottavi contro il Villarreal tra 20 giorni). A quanto pare però, la rivoluzione del reparto offensivo prevede altri colpi d’artificio in vista dell’estate. Non è un mistero come sia Morata che Dybala non dovrebbero più rientrare nei piani della ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione. L’argentino andrà a scadenza di contratto tra 5 mesi e lo spagnolo non verrà riscattato dall’Atletico Madrid. Troppi i 35 milioni richiesti dai Colchoneros. Per questo oltre a Vlahovic si cercherà un altro big per la prima linea bianconera.

Colpo di scena in casa Juventus: si punta anche Leao del Milan

Il nome individuato da Cherubini e Nedved per fare il definitivo salto di qualità è Rafael Leao. Il portoghese completerebbe un tridente da sogno con Chiesa e Vlahovic e permetterebbe ad Allegri di strutturare il suo 4-3-3 in modo equilibrato. Il Milan lo valuta minimo 60 milioni, ma con le cessioni di alcuni esuberi (Kulusevski, Bentancur e Rabiot) la Juventus può coprire la cifra richiesta.

LEGGI ANCHE >>> Big della Nazionale italiana beccato sull’app di incontri – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic alla Juventus: pronte già tre cessioni eccellenti per i bianconeri

Uno sgarbo che, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, ‘Il Diavolo’ potrebbe vendicare con l’arrivo a parametro zero proprio di Dybala. Una mossa che taglierebbe fuori l’Inter di Marotta e consentirebbe ai rossoneri di accaparrarsi il talento argentino, per circa 8 milioni di euro netti a stagione. Per ora si tratta ancora di suggestioni e voci di corridoio, ma a quanto pare ci sono solite basi per vedere a breve una fumata bianca. Non resta che attendere le prossime settimane.