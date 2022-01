Anticipazioni Tempesta D’Amore: il grande segreto è rivelato, nulla sarà come prima

Le anticipazioni sulle puntate di Tempesta D’Amore che andranno in onda dal 29 gennaio al 4 febbraio vedono un nuovo ingresso nel programma e, soprattutto, un grandissimo segreto che verrà scoperto.

Nelle nuove puntate dell’amatissima soap opera bavarese Tempesta D’Amore, un nuovo ingresso creerà molto scompiglio all’interno dell’hotel di lusso Furstenhöf. Cornelia Holle, infatti, riuscirà finalmente a riallacciare i rapporti con suo figlio Benni, di cui aveva completamente perso le tracce ed aveva saputo della sua fuga dalla casa del padre.

Cornelia convincerà quindi Benni a venire a lavorare nell’albergo, dove troverà un posto in cucina sotto la direzione di Andrè Konopka. Le vesti di apprendista cuoco, però, gli staranno molto strette: si rivelerà talmente indisciplinato che il fidanzato di Cornelia, Robert Saalfeld, non avrà altra scelta che licenziarlo in tronco.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: il gesto di Christoph

Come rivelano le anticipazioni di febbraio di Tempesta D’Amore, Andrè Konopka riconoscerà il talento culinario di Benni. Troverà quindi il modo di farlo riammettere nella sua cucina. Ci sarà però un altra trama a tenere banco nelle prossime puntate della soap opera, ed avrà a che fare con una scoperta fatta da Christoph Saalfeld.

Nonostante l’affarista abbia sempre mostrato completa fiducia nei confronti della sua amata, Selina Vonthalheim, comincia ad insospettirsi per alcune sue spiegazioni molto fantasiose. Quando la vede discutere con il barista Lars Stenberg si ingelosisce e perde la testa: deciderà quindi di aprire di nascosto il suo armadietto alla ricerca di indizi.

Selina messe alle strette: racconterà tutto a Christoph

Quando Christoph Saalfeld aprirà l’armadietto del suo dipendente, scoprirà tutta la verità: Lars è in realtà Cornelius, ovvero quello che dovrebbe essere il defunto marito di Selina Vonthalheim. Questo spiegherà anche la complicità con Maya: Christoph Saalfeld deciderà quindi di affrontare la sua amata, chidendole spiegazioni.

Ecco un selfie della famiglia di Maya, finalmente riunita: