Amici, ex protagonista del talent show di Mediaset diventa mamma bis: fiocco rosa

Ex protagonista del talent show di Mediaset, Amici, diventa mamma bis: sui social emoziona tutti raccontando il momento del parto.

Ex concorrente di Amici è diventata mamma per la seconda volta. Parliamo della talentuosa ballerina e coreografa che nel 2004 riuscì ad ottenere un ambitissimo banco nel talent show di Mediaset: Romina Carancini.

A pochissime ore dal lieto evento la Carancini ha raccontato a tutti i suoi fans il momento del parto. La showgirl è partita dal travaglio fino ad arrivare alla nascita della sua secondogenita, Nora. Erano le ore 21:00 di ieri sera quando Romina ha cominciato ad avvertire i primi fastidi. Convinta che il grande momento stesse per arrivare ha deciso di prepararsi: “Mi doccio, mi trucco, mi faccio i capelli e chiamo i nonni per stare con Nina perché si, lo sento che resterò in ospedale”.

Ebbene, dopo aver affidato anche la sua primogenita ai genitori, la talentuosa ballerina è giunta in ospedale intorno alle ore 22:00. I medici però le hanno detto di tornare a casa perché era dilatata di un solo centimetro. Nonostante ciò Romina ha deciso di restare seguendo il suo intuito: era certa che Nora avesse deciso di venire al mondo di li a poco. Nel frattempo il suo compagno, Alessandro, si trovava in giro alla ricerca di una farmacia che gli facesse un tampone.

Ex volto di Amici diventa mamma per la seconda volta: “Ti guardo e tutto viene spontaneo”

Quando Romina è arrivata in ospedale, alle ore 22:00, i medici le avevano consigliato di tornare a casa perché dilatata solo di un centimetro. Ma la ballerina e coreografa ha preferito restare li perché era quasi certa che mancasse poco al lieto evento: la nascita di Nora. Di li a poco infatti i dolori sono diventati sempre più frequenti e insopportabili. “Alle 3:30 ho chiesto di farmi l’epidurale!”.

I medici, ancora, le hanno detto di stare calma e di aspettare ma nel giro di un’ora si sono rotte le acque: “Arrivo al massimo della dilatazione, niente epidurale cacchio! Ore 4:48 però tre spinte e nasci tu amore mio!!!”, ha scritto l’ex volto di Amici nel lungo post pubblicato su Instagram. “La nostra vita cambia di nuovo. Sono super emozionata! Non vedo l’ora di vederti con la tua sorellina!”, ha proseguito Romina la quale si è chiesa se riuscirà, anche questa volta, ad essere una brava mamma: “Non mi faccio più alcuna domanda, ti guardo e tutto viene da se. Il cuore non si è diviso, s’è fatto più grande. Vi amo infinitamente.. a tutti e 3″, ha concluso la Carancini.