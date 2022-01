WhatsApp, esperienza full immersion: aggiornamento rivoluzionario

Spunta un aggiornamento rivoluzionario per WhatsApp. L’applicazione offrirà un’esperienza full immersion: tutti i dettagli.

Non finiscono mai le novità su WhatsApp. Infatti l’applicazione è pronta a lanciare un aggiornamento rivoluzionario. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta e come cambierà l’esperienza per tutta l’utenza.

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp, con un nuovo aggiornamento rivoluzionario pronto a sbarcare su tutti i device iOS. Infatti l’update implementerà la ‘full immersion‘, ossia una funzione che servirà per pensata per ridurre al minimo le distrazioni generate dai nostri dispositivi e utile per aiutarci a focalizzare l’attenzione su ciò che stiamo facendo. Inoltre il nuovo strumento ci permetterà di decidere quando ricevere gli avvisi ed è addirittura in grado di informare gli altri quando non siamo disponibili.

D’ora in poi, tutti i disturbatori potranno stare alla larga. Sarà possibile anche creare una whitelist dal quale ricevere ogni notifica ed escludere altri contatti dalle nostre notifiche. Inoltre l’aggiornamento per l’i-Phone permetterà anche di vedere una novità grafica per le notifiche, infatti a breve gli utenti potranno vedere la foto contatto di colui o colei che ci sta contattando. Sempre su iOS sarà possibile interrompere la registrazione di un messaggio, per poi riprendere da dove avevamo lasciato e successivamente addirittura riascoltare il vocale.

WhatsApp, il trucco per scoprire come vi hanno salvato in rubrica: è semplicissimo

WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi. Sono diversi i trucchi scoperti dagli utenti per migliorare il servizio dell’app del colosso Meta. Uno di questo ci permette di scoprire la rubrica dei nostri contatti, in modo che sappiamo anche come il nostro conoscente ha salvato il nostro contatto. Infatti abbiamo diversi utenti precisini che salvano un contatto con nome cognome ed altri invece che inventano nomignoli o soprannomi assurdi.

Per soddisfare la nostra curiosità quindi c’è un trucco ben preciso. Ovviamente non ci sarà bisogno né di un’applicazione, né di un magheggio da programmatore. Infatti basterà solamente chiedere al contatto in questione se ci potrà mandare il nostro numero sull’applicazione. Se il vostro conoscente accetterà, potrete quindi scoprire con quale nome vi ha salvato all’interno della rubrica.