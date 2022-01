“Voglio tornare”: Sanremo si appresta a riabbracciare un gigante della musica italiana!

Un gigante della musica italiana è pronto a tornare al Festival di Sanremo. La rivelazione durante l’ultima intervista rilasciata.

Mancano pochi giorni al Festival di Sanremo, con un gigante della musica italiana che già si candida per la prossima edizione. Infatti la leggenda è pronta a tornare sul palco del Teatro Ariston: le sue parole.

Il primo giorno di febbraio partirà la nuova edizione del Festival di Sanremo, la settantaduesima dalla sua nascita. C’è già tantissima trepidazione all’interno del comune ligure, con il palco del Teatro Ariston che riabbraccerà leggende della musica come Gianni Morandi e Donatella Rettore. Tra queste leggende però manca un amatissimo cantante, che però ha già promesso di tornare l’anno prossimo. Stiamo parlando di Al Bano, che ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo Tv.

Il cantante pugliese, infatti, ha rivelato tutta la sua volontà di tornare sul palco del Festival della Canzone Italiana. Tra una domanda e l’altra, il giornalista di Nuovo ha chiesto all’artista perchè non sarà all’Ariston per partecipare prossima edizione del Festival di Sanremo. Al Bano, però, evidentemente quest anno non se la sentiva e sarebbe pronto a tornare per la prossima edizione, nella speranza che il mondo intero si sia lasciato la pandemia alle spalle. Andiamo quindi a vedere le parole dell’artista.

Sanremo, Al Bano è pronto a tornare: la speranza per il futuro

Al Bano è quindi pronto a tornare già dalla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ai microfoni del settimanale Nuovo, il cantante ha infatti rivelato: “L’anno prossimo, sperando di essere definitivamente fuori da questa pandemia, voglio tornare come concorrente“. Inoltre sempre nel corso della stessa intervista, il cantante pugliese ha dichiarato che nulla lo galvanizza più che competere nella kermesse musicale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Uomini e Donne, Armando fa infuriare lo studio: attimi di panico

Inoltre il giornalista ha poi chiesto al cantante se accetterebbe di andare ospite al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. Ovviamente Al Bano non si è tirato indietro, proprio a causa del grande feeling che ha con il teatro Ariston. Infatti ai microfoni del settimanale ha poi continuato: “Finora non ho sentito nessuno, ma sì, certo che accetterei. Ci sono già stato ben tre volte come ospite“. Ben venga quindi una quarta ospitata, con il cantante pronto a tornare con Romina Power.

LEGGI ANCHE >>> Il paradiso delle signore, addio ad un personaggio amatissimo? Annuncio ufficiale

Infine Al Bano ha rivelato che seguirà questa edizione del Festival di Sanremo 2022 com ospite. Inoltre sarà molto interessato all’evento, visto che parteciperanno i suoi amici di sempre Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Infatti durante l’intervista al settimanale ha rivelato di essere molto contento del fatto che parteciperanno anche i suoi amici, sperando quindi anche in una vittoria di uno dei due.