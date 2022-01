Vodafone, offerta super a prezzi stracciati: clienti al settimo cielo. Il colosso delle comunicazioni ha pronta una novità interessante

L’operatore ha deciso di sbaragliare la concorrenza con una proposta super sulla Rete Fissa. L’iniziativa è indirizzata, però, solo ad alcuni profili.

La continua corsa ad accaparrarsi nuovi clienti nel mondo delle connessioni fisse e mobili, prosegue senza sosta. I vari operatori del settore non possono smettere di tirar fuori nuove proposte allettanti, portando ad un abbassamento sensibile dei prezzi sul mercato. Anche il colosso Vodafone si sta adeguando alle iniziative della concorrenza e attualmente ha studiato una formula davvero vantaggiosa. In questo periodo sta proponendo uno sconto incredibile ad alcuni clienti della Rete Mobile, per accedere alla nuova Rete Fissa.

La fibra ottica offerta ad un costo vantaggioso rispetto al passato, con la possibilità di abilitarla attraverso il sito ufficiale o nei negozi autorizzati.

Alcuni tra gli affiliati a Vodafone mobile stanno ricevendo in questi giorni delle offerte relative alla Fibra Ottica, denominata Internet Unlimited senza convergenza. Questa prevede la possibilità di ottenere Giga illimitati 5G in versione Family Plan. L’iniziativa viene veicolata dall’operatore attraverso l’invio di SMS, in cui il cliente viene invitato a recarsi presso un qualsiasi negozio autorizzato o a chiamare il numero 180 entro una certa scadenza, ad esempio il 31 gennaio 2022.

Vodafone, offerta super per la Rete Fissa: a chi è rivolta

Per entrare nello specifico dell’offerta riportiamo l’esempio di uno dei messaggi che possono essere inoltrati ai clienti.

“Caro cliente, ti offriamo Internet a casa a 22,90 euro al mese senza vincoli e senza costi costi di attivazione! E in piu’ scopri come avere giga illimitati sul tuo cellulare e Netflix. Chiama subito il 180 gratis per info e attivazione! In alternativa visita un voda.it/negoziovodafone entro il 31 Gennaio 2022“.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, salta tutto: il clamoroso annuncio lascia i clienti a bocca aperta

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, esperienza full immersion: aggiornamento rivoluzionario

Come si può leggere, è possibile ottenere la connessione alla Rete Fissa ultraveloce di ultimissima generazione a 22,90 euro al mese. In più il prezzo può scendere a 19,90 euro al mese per alcune categorie di clienti. Per quanto riguarda la proposta in sè, si fa riferimento alla connessione illimitata in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, chiamate a consumo e la Vodafone Station sempre inclusa nel prezzo. Per qualsiasi chiarimento del caso si consiglia sempre la visita del sito ufficiale Vodafone.