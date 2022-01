Terribile incidente al GF Vip: perde due denti e chiede l’intervento del medico – VIDEO

Un terribile incidente al GF Vip, è accaduto in meno di 24 ore per ben due volte ed è stato richiesto l’intervento di un medico

Manila Nazzaro sta avendo qualche problema con i suoi denti: ne ha persi due in meno di 24 ore. Mentre erano a cena la produzione ha chiamato la gieffina in confessionale per capire meglio la situazione.

Manila Nazzaro è stata al centro di uno spiacevole accaduto per ben due volte in meno di 24 ore al GF Vip dove è stata chiamata in confessionale durante la cena di ieri, giovedì 27 gennaio. La gieffina ha perso, infatti, due denti ed ha chiesto l’intervento di un dentista all’interno della Casa anche in vista della diretta di stasera.

Tuttavia, il pronto intervento non è ancora arrivato e sul web i fan si sono scagliati contro la produzione che non ha ancora provveduto a mandarle soccorso. In meno di 24 ore, infatti, la showgirl ha perso ben due denti.

Manila Nazzaro ha perso due denti al GF Vip: richiesto l’intervento di un dentista

Manila ha perso un altro dente, questa volta quello davanti ed è da ieri che chiude un dentista urgentemente.

Io mi sento male per lei, come fa domani. Mettendomi nei suoi panni mi chiedo se riderei per la disperazione o per l’imbarazzo, gesù#GFVIP pic.twitter.com/OV64kt8ulP — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖🍵 N63% (@vivosurealtime) January 27, 2022

Quando Manila si è improvvisamente alzata da tavola la preoccupazione tra i suoi coinquilini è stata tanta perché la Nazzaro ha avuto un vero e proprio scatto. Dopo un po’ è tornata al tavolo, ma la produzione si è accorta di qualcosa che non andava e l’ha subito richiamata in confessionale per capire di che tipo di supporto avesse bisogno.

Al di là dei denti, Manila sta vivendo un momento un po’ strano all’interno del reality show: quella che doveva essere un’esperienza eccezionale si sta rivelando qualcosa di leggermente diverso. Dopo essersi allontanata da Manuel e poi essersi riappacificata con una lettera prima della sua uscita, sta accadendo una cosa molto simile con Soleil Sorge. Quale sarà il destino delle due? Attualmente sembrano essere molto distanti.