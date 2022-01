Decisione inaspettata di Mediaset. Verissimo andrà incontro a una piccola modifica. C’entra Maria De Filippi.

Silvia Toffanin e il suo doppuo appuntamento con Verissimo subiranno una piccola variazione. Nulla di così preoccupante, anzi.

La puntata domenicale, quella in onda su Canale 5 domenica 30 gennaio inizierà con un’ora di anticipo. Non più alle 16.30 bensì alle 15.30. Questa decisione da parte di Mediaset è dovuta al Covid-19 che è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Domenica 30 gennaio salterà la diretta del talent show e così la produzione Mediaset ha deciso di anticipare di un’ora l’appuntamento con Verissimo. I fan di Amici di Maria De Filippi potranno guardare una sorta di daytime, molto simile a quello in onda ogni pomeriggio, dove dalle 14 alle 15.30 verranno trasmesse le ultime novità dalla scuola.

Silvia Toffanin, decisione inaspettata di Mediaset: c’entra Maria De Filippi

Verissimo dunque andrà in onda con un’ora di anticipo. Nessun cambio nel programma che vedrà come ospiti Ornella Vanoni (che nelle ultime settimane ha avuto un incidente in stazione), Barbara Bouchet, Tina Cipollari, Gemma Galgani, Manuel Bortuzzo (uscito dalla casa del GF Vip 6 lunedì scorso). Oltre ai suddetti ci saranno anche i coniugi Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Valeria Marini e Giacomo Urtis.

LEGGI ANCHE:

Per quanto riguarda la trasmissione di sabato 29 gennaio, nel salottino di Verissimo si accomoderanno Melissa Satta, Pino Insegno, Amanda Sandrelli, Enzo Miccio e l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. Come tutti ricorderanno, ci sarà spazio anche per la rubrica dedicata a C’è posta per te dove i protagonisti saranno Antonio e Pompea. Lui si innamorò perdutamente di lei quando era appena 20enne. Dopo 64 anni il fato, con lo zampino di cupido, ha fatto sì che i due si rincontrassero a C’è Posta per Te. Omnia vincit amor verrebbe da dire parafrasando i versi di Virgilio nelle Bucoliche.