Sanremo 2022, protagonista positivo al Covid-19: a rischio la sua partecipazione

Manca pochissimo all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e intanto non mancano i colpi di scena: protagonista positivo al Covid

La pandemia continua a creare non pochi disagi anche al Festival di Sanremo dove i protagonisti della kermesse musicale devono stare attentissimi per non vanificare il tanto lavoro svolto negli ultimi mesi.

A pochi giorni dall’inizio del Festival, esattamente quattro, il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio è risultato positivo al Covid-19. Il musicista dice di stare bene ma nonostante ciò, se l’esito del tampone dovesse continuare a dare esito positivo dovrà rinunciare alla kermesse dove dovrebbe accompagnare Le Vibrazioni.