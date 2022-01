Quirinale, Salvini: “Lavoro per un presidente donna in gamba”

È ancora un nulla di fatto. Anche durante la quinta giornata di votazioni per la presidenza della Repubblica, i partiti non riescono a trovare una quadra, addirittura il Centrodestra rischia una profonda crisi interna. Matteo Salvini però guarda al Centrosinistra: "Noi abbiamo mantenuto la parola, Mi spiace che la sinistra non sia neanche entrata in aula per dire come la pensa, avremo avuto l'occasione di eleggere la prima presidente donna italiana, ma ognuno si comporta come vuole. Sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non in quanto donna. Non faccio nomi". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.