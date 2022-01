Quirinale, Meloni: “Votiamo Casellati per superare stallo”

“Voteremo compatti sul candidato proposto dal centrodestra per verificare i numeri. Vedremo quali sono e poi faremo le valutazioni necessarie”. Così il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, uscendo dalla Camera. Dalla sinistra “Muovano un passo in avanti anche loro, perché stare lì trincerati a dire: chiunque presentate voi non va bene, non abbiamo una proposta alternativa. Hanno detto no su otto nomi e non ne hanno fatto uno. Chi sta bloccando il quadro è la sinistra, tanto per cambiare”.