Quirinale, Conte: “Casellati? Noi oggi astenuti perché forzatura istituzionale”

"Continueremo a lavorare con grande responsabilità sulla base di principi e criteri che ci siamo dati fin dall’inizio”. Queste le parole del leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti fuori dalla Camera. “Noi non partecipiamo a queste contese sulle spalle delle cariche istituzionali. È la ragione per cui, lo voglio spiegare a tutti i cittadini italiani, noi abbiamo deciso di astenerci. Siamo qui presenti ma in questo modo preferiamo non partecipare a una conta precipitata in questo modo. È una forzatura istituzionale.”