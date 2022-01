Presidente della Repubblica: fumata nera anche alla quinta votazione. Fallisce la candidatura di Casellati IN AGGIORNAMENTO

Il vertice di centrodestra terminato a notte fonda ha anticipato un’altra fumata nera oggi, quinto giorno di seduta per l’elezione del presidente della Repubblica. La coalizione ha fatto il nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il quorum oggi è 505 voti. La diretta minuto per minuto.

Ore 14.57 – Fumata nera anche alla quinta votazione

Ecco i voti del quinto scrutinio:

Elisabetta Casellati: 382;

Sergio Mattarella: 46;

Nino Di Matteo: 38;

Silvio Berlusconi: 8;

Marta Cartabia: 7;

Antonio Tajani: 7;

Pier Ferdinando Casini: 6;

Mario Draghi: 3.

Ore 14.55 – Casellati ottiene solo 382 voti

Fallisce la candidatura di Elisabetta Casellati. La presidente del Senato ha ottenuto 382 voti sui 453 del centrodestra. Mancano all’appello 71 voti. A questo punto è probabile che il suo nome non venga ripresentato.

Ore 14.50 – Italia Viva: “Tentativo Casellati fallito, subito un altro nome”

“Il fallimento del tentativo di Elisabetta Casellati impone di chiudere subito con un nome diverso”, Italia Viva parla di operazione flop in riferimento alla scelta del centrodestra. Intanto la presidente del Senato ha 368 preferenze ma il trend e le molte preferenze disperse lasciano ipotizzare che non raggiungerà i voti del centrodestra.

Ore 14.49 – Cirinnà (Pd): “Casellati ceda il posto al suo vice, lo prevede il bon ton istituzionale”

“La presidente del Senato Casellati è la candidata del centrodestra per l’elezione a presidente della Repubblica, almeno in questa votazione. Il bon ton istituzionale prevede che ceda il posto al suo vicepresidente per lo spoglio di schede che la riguardano così da vicino, come fece un illustre predecessore come Oscar Luigi Scalfaro. Di strappi istituzionali ce ne sono stati fin troppi”, parole di Monica Cirinnà, senatrice Pd.

Ore 14.47 – Mallegni (FI) – “Non accettiamo lezioni da chi non partecipa al voto”

“Non accettiamo lezioni di etichetta istituzionale da parte di chi non partecipa all’elezione del presidente della Repubblica quando ad essere candidata è la seconda carica dello Stato, carica istituzionale super partes, eletta come presidente con il 75% dei voti”. Così Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia. “È un vulnus istituzionale grave, si studi il precedente di Cossiga. Nel 1985 da presidente del Senato e candidato partecipò fino alla fine dello spoglio”.

Ore 14.30 – Votati Casellati, Mattarella e Di Matteo. Casellati partecipa allo spoglio

Oltre a Elisabetta Casellati, votati Sergio Mattarella, Nino di Matteo, Tajani, Cartabia e Berlusconi. Accanto al presidente Fico, c’è la presidente del Senato, che non ha quindi accolto l’invito del Pd di astenersi.

Ore 14.20 – Finita la chiama dei delegati regionali, spoglio al via

Ieri hanno votato 441 grandi elettori su un totale di 453 attribuiti al centrodestra. Terminata la chiama dei delegati regionali, è ora tempo di predisporre le schede per lo spoglio. L’attenzione è tutta sui voti a Casellati.

Ore 13.45 – Finita la chiama dei deputati

Terminata in aula la chiama dei deputati. È il turno dei delegati regionali, dopodiché inizierà lo spoglio.

Ore 13.20 – Pd: “Non è vero che Letta ha chiamato Salvini”

Fonti del Nazareno hanno smentito alle agenzie di stampa che il segretario dem Enrico Letta abbia chiamato il leader della Lega Matteo Salvini.

Ore 13.15 – Letta telefona a Salvini

“Mi ha chiamato Letta per vederci, non voglio essere scortese”. Con queste parole Matteo Salvini liquida i cronisti intervenuti alla conferenza stampa che si è tenuta alla Camera.

Ore 13.05 – Pd: “Inopportuno che Casellati co-presieda lo scrutinio”

“È del tutto inopportuno che la presidente Casellati nello spoglio odierno co-presieda lo scrutinio delle schede, di fatto controllando i voti per se stessa. Nel 1992, quando Oscar Luigi Scalfaro si trovò in analoga condizione, si astenne dal presiedere lo scrutinio, lasciando il compito al vicepresidente Rodotà. Ci auguriamo il medesimo rispetto delle istituzioni”. Così la segreteria del Pd tramite Enrico Borghi. Per il doppio cognome di Elisabetta Casellati, ogni forza della coalizione indicherà il suo voto con una formula concordata tra le seguenti: un solo cognome, entrambi i cognomi, nome e cognome per esteso. La lettura del nome da parte di Fico avverrà per intero, come scritto sul foglio. Ciò permetterà alla coalizione di capire se c’è unità. A controllare, salvo decisioni da parte sua, sarà proprio Casellati in qualità di presidente del Senato.

Ore 13 – Alle 14.30 nuovo summit di centrodestra

Alle 14.30 si terrà un altro vertice di centrodestra per concordare le nuove mosse e fare il punto dopo il quinto spoglio. Dopodiché si chiederà un nuovo incontro al centrosinistra, annunciato da Salvini in conferenza stampa prima del voto alle 17.

Ore 12.52 – Salvini in conferenza stampa: “In più Casellati è una donna”

“Non c’è figura istituzionale superiore, tolto Mattarella, che la Repubblica può esprimere, in più la presidente Casellati è una donna. Perché deve essere divisiva? E si è messa generosamente a disposizione”. Per portare avanti il suo pensiero su Eisabetta Casellati, Matteo Salvini è arrivato in conferenza stampa con Laura Ravetto, responsabile Pari Opportunità del partito, ed Erika Stefani, ministro per la Disabilità. “Torniamo indietro con la memoria quando la sinistra provò senza riuscirci a portare i voti su donne come Iotti, Anselmi, Bonino, Finocchiaro. Oggi la sinistra ha la possibilità istituzionale di aiutarci, entro il pomeriggio, se c’è l’accordo, con le garanzie di tutti e per tutti che la carica più alta in Italia si possa chiudere questa settimana”.

Matteo Salvini si dice “deluso dalla fuga della sinistra, che diserta il voto e diserta anche le riunioni di maggioranza: proporrò di incontrarci prima del secondo voto. Se non ci si parla e si fugge, la situazione non si risolve”.

Sui dubbi in merito alla carica ricoperta da Elisabetta Casellati, Salvini aggiunge: “Non si capisce il legame tra il presidente del Senato e la durata del Governo. chi lo dice fa un torto alla Costituzione”.

Ore 12.30 – Conte, voto a Casellati “cortocircuito istituzionale”

Giuseppe Conte definisce la decisione del centrodestra di votare Casellati un “cortocircuito istituzionale”. Ed aggiunge: “Avevamo già annunciato la rinuncia a una nostra controlista per favorire l’individuazione di una candidatura super partes. Sono tre giorni che li inseguiamo. Stamattina invece, veniamo a sapere che c’è in campo la candidatura della seconda carica dello Stato. Noi non partecipiamo a queste conte sulle spalle delle istituzioni”. L’ex premier conclude: “La soluzione non può che essere di alto profilo, ampiamente condivisa e totalmente super partes. Non si può procedere con questi strappi”.

Ore 12.15 – Matteo Salvini: “Casellati miglior candidato dopo Mattarella”

“Casellati è il miglior candidato possibile, il massimo che la Repubblica possa mettere a disposizione dopo Mattarella che ha già detto di non essere d’accordo a un reincarico. Non è un nome di bandiera tanto per contarci”. Così Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. “Sono deluso dalla fuga della sinistra dal confronto. Proporrò loro un nuovo incontro nel pomeriggio”.

Ore 12.05 – Letta, Conte e Speranza non incontrano Salvini

Non si è tenuto il vertice di maggioranza. Letta, Conte e Speranza hanno deciso non non incontrare Salvini dopo la mossa di questa mattina di votare Casellati.

Ore 12 – Ipotesi Pier Ferdinando Casini

I centristi del centrodestra stanno continuando a lavorare sull’ipotesi di candidare Pier Ferdinando Casini oggi pomeriggio, alla sesta votazione. Con ogni probabilità, la quinta terminerà con una nuova fumata nera ma servirà al centrodestra per contarsi e valutare. Intanto Casini è considerato un nome meno divisivo di Casellati e altrettanto istituzionale visti i trascorsi di presidente della Camera e la militanza parlamentare in entrambi gli schieramenti. Sullo sfondo non è mai andato via il nome del premier Mario Draghi.

Ore 11.35 – Pd, M5S e LeU: “Presenti non votanti”

“Il centrodestra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall’elezione del presidente della Repubblica”, affermano Letta, Conte e Speranza, che ritengono “unilaterale” la candidatura di Elisabetta Casellati. Per questa ragione ufficializzano il non voto con la formula “presente non votante”.

Ore 11.19 – Meloni, con Casellati “vedremo i numeri in aula e valuteremo”

Fratelli d’Italia voterà Casellati: “Voteremo compatti sul candidato proposto dal centrodestra per verificare i numeri e superare lo stallo. Vedremo quali sono i numeri in aula e poi faremo le valutazioni necessarie”. Ma secondo la leader di FdI: “con questo Parlamento non si può decidere niente. La soluzione più responsabile sono le elezioni”.

Ore 11.10 – Pd, LeU, M5S e IV non partecipano alla prima chiama

Il Partito democratico, Liberi e Uguali, Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno deciso di non partecipate alla prima chiama. Non è stato ancora deciso quale posizione prenderanno alla seconda.

Ore 11.05 – Il post di Salvini sui social

“Una donna delle istituzioni al Quirinale. Un onore proporla”. Così Matteo Salvini sui social, che senza fare il nome della presidente del Senato, attesta la stima nei suoi confronti.

Ore 11 – Inizia la quarta votazione

Riprende il voto nell’aula di Montecitorio.

Ore 10.52 – Nuovo gruppo al Senato: Costituzione ambiente lavoro

Si potrebbe chiamare Costituzione ambiente lavoro e potrebbe essere un nuovo gruppo in Senato. Come simbolo avrebbe l’Italia dei Valori e dovrebbe essere rappresentato dagli ex 5 Stelle. Il loro capogruppo sarebbe Elio Lanutti, eletto all’ultimo giro con i pentastellati, ma in precedenza ha fatto parte di IdV.

Ore 10.50 – L’sms di Renzi a IV: “Non rispondete alla chiama”

Enrico Mentana durante la maratona su La7 ha letto un sms di Matteo Renzi ai grandi elettori di Italia Viva. Il senatore li ha invitati a non rispondere alla chiama, distinguendosi dal centrodestra che voterà Casellati e dal “presunto centrosinistra” che si asterrà. Renzi ha aggiunto che “se questi la smettono con XFactor” si potrebbe chiudere con la sesta votazione oggi pomeriggio. Lapresse intanto, riporta una frase di Antonio Tajani: “Abbiamo la possibilità sul serio di tentare il blitz e cercare di vincere la partita”.

Ore 10.40 – Da oggi si voterà due volte al giorno

La riunione dei capigruppo di Camera e Senato ha approvato la doppia votazione quotidiana per l’elezione del presidente della Repubblica. La seconda di oggi è prevista per le 17. Sabato invece, sono previste alle 9.30 e alle 16.30. I capigruppo danno prova di non credere che oggi si arrivi alla scelta.

Ore 10.20 – Elio Vito (FI): “Non sono d’accordo con la decisione del centrodestra, occorre trovare condivisione”

“Non sono d’accordo con la decisione dei leader del centrodestra di votare, senza un ampio accordo, la Presidente del Senato, Casellati, che pure ha la mia stima personale e politica. È una prova di forza, e di debolezza, che in ogni caso avrà negative conseguenze politiche ed istituzionali, in un momento particolarmente delicato per il Paese. Si sta procedendo in modo sbagliato, gettando ogni giorno allo sbaraglio personalità che avrebbero meritato maggiore riguardo. Il metodo giusto, l’unico possibile, per eleggere il Capo dello Stato in questa situazione, è cercare la indispensabile condivisione con il centrosinistra su una delle diverse figure autorevoli che il nostro Paese certamente esprime“. Così il deputato di Forza Italia Elio Vito.

Ore 10.15 – I commenti dei leader

È ora di verificare “i numeri in Aula” e di porre “fine a questa cosa incomprensibile del non voto e delle schede bianche”. Ne è convinta Giorgia Meloni, che ritiene che il centrodestra debba dare prova di unità. “Votiamo Casellati, è istituzionale”, ha aggiunto Tajani. Secondo Toti (Coraggio Italia), candidare la seconda carica dello Stato non è un “atto così eversivo: vediamo se ci saranno i voti in Parlamento”.

Ore 9.50 – Ufficiale: Elisabetta Casellati è la scelta del centrodestra

Alla quinta giornata di voto per eleggere il presidente della Repbblica, igrandi elettori del centrodestra voteranno Elisabetta Casellati. A deciderlo, il vertice dei leader.

Ore 9 – Antonio Tajani: “Il Governo non c’entra”

Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani rassicura sulle ipotesi di una eventuale crisi della maggioranza che potrebbe scaturire dall’elezione del Capo dello Stato: “Il Governo non c’entra niente”. Ed aggiunge: “Dobbiamo lavorare molto, stiamo valutando”.

8.50 – Matteo Renzi: “Non escludo più un Mattarella bis”

Matteo Renzi a Radio Leopolda ha affermato di non escludere “l’ipotesi di un Mattarella bis, sarebbe una forzatura nei confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza. Se il centrodestra ritiene di dover giocare perfino la carta della seconda carica dello Stato, evidentemente credo che sia l’ultima carta che vogliono giocare prima di un eventuale accordo”. Ettore Rosato ha aggiunto: “Noi Casellati non la votiamo come non votiamo nessun candidato divisivo come abbiamo sempre detto. Ma il centrodestra la smetta di correre dietro la Meloni che tenta di far saltare la maggioranza di Governo”

8.45 – Conte alla Camera con i grandi elettori. Incontro tra Letta e Speranza

Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per un’assemblea con i grandi elettori del Movimento 5 Stelle. Inizia un incontro tra Letta e Speranza. Nessuna riunione prevista tra Letta e il centrodestra.

8.30 – Enrico Letta: “Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi”

“Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni”. Questo il commento di Enrico Letta sulle ultime ipotesi avanzate da centrodestra. “Abbiamo sempre lavorato per l’unità, l’impressione è che abbiano tentato di dividerci con idee fantasiose, invece di trovare un nome per l’unità del Paese”.

8.22 – Conferenza dei capigruppo di Camera e Senato

Roberto Fico, presidente della Camera, ha convocato per le 10.15 la conferenza congiunta dei capigruppo di Camera e Senato per valutare l’opzione di procedere con due scrutini al giorno. Si deciderà se votare due volte al giorno già da oggi. La proposta era arrivata da Italia Viva nei primi giorni di voto.