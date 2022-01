Big della Nazionale italiana beccato sull’app di incontri – FOTO

Un big della Nazionale italiana è stato beccato su un sito di incontri. Il calciatore si sta allenando durante la pausa del campionato con alcuni compagni: ecco cosa è successo ed il nome dello sportivo che sarebbe fidanzato.

Dal 26 al 28 gennaio, sfruttando anche lo stop dei campionati, Roberto Mancini ha programmato uno stage a Coverciano. Lo scopo è quello di selezionare i migliori talenti per garantire l’accesso della Nazionale Italiana alla Coppa del Mondo di Qatar del 2022. Fra i 35 nomi dei convocati, ci sono molti big, qualche ritorno e tante nuove promesse.

C’è anche qualche assente, come ad esempio Alessandro Bastoni, a cui è appena nata la prima figlia. Mancava anche Jorginho Frello, che durante la pausa della Premier League si è recato a Miami con i suoi compagni del Chelsea. Sua moglie e suo figlio sarebbero rimasti a casa a Londra, mentre lui sarebbe stato beccato su una nota app di incontri.

Nazionale italiana, chi è il calciatore sull’app di incontri

Una fan di Jorginho che si trovava in vacanza a Miami ha scaricato la stessa app di incontri utilizzata dal calciatore. Cercando i profili che secondo l’applicazione erano più affini al suo, si è imbattuta proprio nel profilo di Jorginho. Dopo l’incredulità iniziale, ha potuto notare che il profilo era collegato all’account ufficiale del calciatore su Instagram.

Un altro dettaglio che ha colpito la fan di Jorginho, è che il calciatore non ha scelto sull’app l’opzione “qui per fare amicizia“, lasciando intendere che quindi l’intenzione del calciatore sembrerebbe essere quella di cercare un flirt. Ci sarebbero anche numerose foto sul suo profilo che lo ritrarrebbero con la maglia del Chelsea o della Nazionale italiana.

Qual è l’app di incontri usata da Jorginho

Il tabloid inglese The Sun ha lanciato la notizia, subito ripresa dal Daily Mail. Questo significa che la sua compagna Caterine Harding, in arte Cat Cavelli, è di sicuro venuta a sapere la notizia. La coppia si è formata nel 2020, ed i due hanno un figlio di 16 mesi, Jax. In precedenza, Jorginho ha avuto un matrimonio di 8 anni con Natalia Leteri.

L’app usata da Jorginho si chiama RAYA, descritta in più occasioni come la versione vip di Tinder. È molto selettiva nell’accettare le nuove richieste di iscrizione: circa il 92% viene infatti scartato. In effetti, la stessa fonte che ha scovato il profilo di Jorginho ha anche trovato numerosi altri profili vip, tanto che le sembrava di sfogliare la rivista US Weekly.

Ecco la foto mostrata dal The Sun che proverebbe l’iscrizione del calciatore della Nazionale italiana all’app di incontri Raya:

Questa, invece, è la foto condivisa dalla sua attuale fidanzata il giorno di Capodanno. Nell’immagine si vede Jorginho, Cat Cavelli, il loro figlio Jax ed il figlio che lei ha avuto dalla sua precedente relazione.