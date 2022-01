Mediaset, batosta terrificante: nuovo terremoto in arrivo?

Batosta non indifferente per Mediaset che teme terrificanti ritorsioni: c’è un nuovo terremoto in arrivo ai vertici?

Quando il giovedì sera c’è in onda la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, non ce n’è per nessuno e Mediaset questo lo sa. Tuttavia, non riesce a raggiungere la concorrenza e si fa schiacciare nettamente.

Una gara d’ascolti inesistente, perché Mediaset ha perso in maniera schiacciante con la Rai che ha raccolto quasi 6 volte i dati della rete del Biscione. Il giovedì sera non ce n’è per nessuno, Doc – Nelle tue mani domina la scena e, nonostante la maratona della saga di Harry Potter, Mediaset non riesce neppure ad avvicinarsi alle cifre assurde raccolte dalla Rai.

Nella serata di ieri, giovedì 27 gennaio, la rete Mediaset ad aver raccolto più spettatori delle altre è Canale 5 con il film del 2019 con Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, L’agenzia dei bugiardi. Per quel che riguarda, invece, Rete 4 ha raccolto 1.175.000 spettatori con il 6.5% di share con Diritto e Rovescio e 1.416.000 spettatori con il 6.7% su Italia 1 con Harry Potter e il Calice di Fuoco, quarto film della saga.

Tutti gli ascolti della serata di giovedì 27 gennaio: Rai stravince

Luca Argentero ed il suo team di medici dell’Ospedale di Milano con Doc – Nelle tue mani 2 ha raccolto la bellezza di 6.427.000 spettatori pari al 28.5% di share. Cifre monstre per la fiction di Rai Uno, seppur in leggero calo (6.709.000 spettatori pari al 30.6% giovedì 20 gennaio), che convincono ancor più la TV di Stato che la seconda stagione è stata un’idea vincente.

Per quel che riguarda, invece, il film del 2018 su Rai 2 in occasione della Giornata della Memoria, Quando le mani si sfiorano, è stato seguito da 842.000 spettatori pari al 3.7% di share. Per finire con le reti Rai, il film del 2020 ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Il Disertore su Rai Tre ha raccolto davanti al video 924.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%