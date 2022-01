Giuliano Ferrara ha avuto un infarto: le condizioni di salute del giornalista de Il Foglio

Il giornalista Giuliano Ferrara è stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un malore. Ha settant’anni. Le sue condizioni, dicono i medici, sono “gravi ma stabili”. Il fondatore de Il Foglio si trova nel reparto di unità coronarica in prognosi riservata. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana Sud Est, dopo le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali locali.

Da quanto appreso dal Corriere della Sera, pare che Ferrara abbia avuto un problema cardiovascolare, presumibilmente un infarto. Il giornalista si è sentito male ieri sera, giovedì 17 gennaio, mentre era a Scansano, in Maremma, dove vive da quando è arrivata la pandemia e dove ha un’azienda agricola.

Intervento riuscito ma le condizioni di Giuliano Ferrara restano gravi

I medici lo hanno immediatamente sottoposto a un intervento di angioplastica. Secondo le indiscrezioni, l’operazione sarebbe tecnicamente riuscita, ma le sue condizioni di salute resterebbero molto gravi. Giuliano Ferrara è stato sedato mentre veniva trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza.

Il giornalista ha compiuto settant’anni il 7 gennaio e per l’occasione ha scritto un articolo su Il Foglio dal titolo Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente. Nei giorni scorsi ha anche pubblicato un articolo sulle elezioni al Quirinale in cui portava avanti la tesi di Draghi alla presidenza della Repubblica.