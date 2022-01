Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sconvolti dalla scomparsa: “Il dolore è grande”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno voluto condividere il loro dolore per quanto successo il 28 gennaio. Ecco le parole della coppia e la spiegazione che ha voluto dare la presentatrice su Twitter.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno affrontato il 28 gennaio uno lontano dall’altro. Mentre l’influencer di origine persiana è andata a fare visita a sua nonna a Modena, Pierpaolo sta ancora combattendo con quello che sembrerebbe essere il long-Covid. Dopo essere guarito dal virus, infatti, continua ad avere alcuni sintomi.

Nel corso della giornata, una bruttissima notizia li ha travolti. Un loro ammiratore, di soli 18 anni, è morto a causa di una polmonite da Covid. Non si hanno ulteriori notizie riguardo la morte di Niccolò, ma da quanto hanno raccontato sia Giulia Salemi che Pierpaolo Pretelli si trattava di una persona che loro conoscevano.

Salemi-Pretelli, il dolore per la morte prematura

Niccolò era riuscito negli ultimi tempi a stringere un rapporto di amicizia con Salemi, Pretelli e la loro famiglia. Gestiva una fanpage su Instagram, @teampierpaoloofficial, che gli aveva permesso di avvicinare i suoi beniamini. Quando si è ammalato di Covid, i Prelemi hanno continuato a fare il tifo per la sua guarigione fino all’ultimo.

Andando sulla pagina gestita da Niccolò, infatti, si trovano le parole di incitamento della mamma di Giulia, Fariba Tehrani: “Caro Niccolò, sto facendo preghiere per te. Pierpaolo ti ha scritto in privato, vai a vedere! Dai, guarisci che devi venire a trovarci. Prenderemo un gelato insieme, faremo due foto e ci abbracceremo forte“.

I messaggi dei Prelemi per Niccolò: fan commossi

Appresa la notizia della morte, Pierpaolo Pretelli ha creato una Storia su Instagram dove non si dà pace per la giovane età in cui è morto Niccolò. Giulia Salemi, invece, nel suo messaggio su Twitter saluta per sempre il ragazzo e fa le condoglianze alla sua famiglia. Sottolinea inoltre di conoscere alcuni dei suoi fan da anni.

Effettivamente, i Prelemi si sono fatti vedere spesso insieme ai loro ammiratori. Il 12 giugno 2021 erano anche andati a pranzare a casa della famiglia di Luana ed Alberto per cui avevano promosso una raccolta fondi.

Ecco il messaggio con cui Giulia Salemi ha salutato Niccolò:

Siamo davvero legati ad ognuno di voi

Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre.

Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio.

Ciao Niccolò❤️ — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 28, 2022

Questo, invece, le parole di dolore di Pierpaolo Pretelli:

Ecco alcuni dei messaggi scritti da Fariba e Giulia in supporto di Niccolò sulla sua pagina: