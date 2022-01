GF Vip 6, Delia Duran nera con Soleil Sorge: “Uno schifo” – VIDEO

Delia Duran, dopo essersi avvicinata a Soleil Sorge, ha preso una dura posizione contro di lei. Ecco cosa è successo e perchè non è la prima persona che si lamenta per lo stesso motivo nel GF Vip 6.

Il rapporto fra Delia Duran e Soleil Sorge continua ad andare avanti fra alti e bassi. Non appena la moglie di Alex Belli era entrata nella casa del reality, le due donne avevano avuto numerosi scontri. Sembrerebbe che, però, le rivali si stiano avvicinando sempre di più, e le telecamere le hanno anche sorprese a darsi un bacio “a stampo”.

Il 27 gennaio, però, la situazione fra Delia Duran e Soleil Sorge sembrerebbe essere di nuovo precipitata. Tutto è cominciato nel momento in cui la modella venezuelana è andata in bagno. Avrebbe trovato tutto sporco, e la colpa dell’inaccettabile disordine è stata subito accollata a Soleil, anche se in quel momento era assente.

Delia Duran non fa sconti a Soleil Sorge: “È sporca”

Delia Duran ha avuto un duro sfogo con Miriana Trevisan, sottolineando che l’influencer di origine brasiliana non cura per nulla l’igene personale. Ha anche specificato: “C’è di tutto, ha anche lasciato i capelli nella tazza. È uno schifo”. Poi ancora: “Quella donna è sporca“. Soleil in quel momento si trovava in sauna: non è sicuro che sia stata lei.

Non è però la prima volta che gli inquilini del GF Vip 6 lamentano l’eccessiva sporcizia di Sole. Qualche giorno prima, Gianmaria le aveva vietato di mangiare le cipolle sul suo letto. Alessandro Basciano, ha più volte detto che avrebbe un cattivo odore. Sembrerebbe che tutto si origini dalla sua camera sporca, in cui spesso porta il cibo e non pulisce.

GF Vip 6, diversi vipponi con scarsa igene personale

Ci sarebbero più di un inquilino “sporco” al GF Vip 6. Delia Duran ed Alessandro Basciano si sono lamentati apertamente di Soleil Sorge, ma Miriana Trevisan ha fatto un altro nome. Quando la moglie di Alex Belli è uscita dal bagno, le ha fatto notare che la colpa sarebbe potuta essere anche di Giucas Casella, che a quanto pare non si cura moltissimo.

Questo il video della conversazione di Delia con Miriana:

ma allora è vero che è lercia pic.twitter.com/xtd7PEU4pz — rip mario ermito (@confessionaIe) January 27, 2022

Ecco alcune foto che mostrano il poco odine e pulizia della camera di Soleil: