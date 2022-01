Emma Marrone si racconta: la confessione a Maria De Filippi manda i fan in visibilio

Maria De Filippi ha intervistato Emma Marrone, la quale le ha rivelato il suo prototipo di ragazzo.

Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo. Le date sono state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI: la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022.

Tutto pronto per cominciare, a partire dai protagonisti. Tra gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston ci sarà Emma Marrone. Nei giorni scorsi la cantante fiorentina sul suo profilo Instagram, a corredo di uno scatto con Francesca Michielin, ha rivelato ai suoi fan che la sua amica, solo per lei, dirigerà l’orchestra. “Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”.

L’ex allieva di Amici è ormai single da qualche anno. Non è pessimista e attende solo che l’uomo giusto bussi alla sua porta. Sogna il grande amore ma nonostante il suo essere propositiva un po’ di scetticismo in amore lo riserva. Maria De Filippi, figura importantissima per lei e non soltanto per la sua carriera, non riesce a scacciare via quella nota di pessimismo.

La conduttrice l’ha intervistata per D di Repubblica a pochi giorni dalla sua terza partecipazione a Sanremo. “Prima o poi arriverà un fidanzato per te” l’ha rassicurata ma Emma non ne sembra tanto convinta: “Mah! Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita – ha ricordato emozionata – In sintesi: una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.