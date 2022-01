“Dolori atroci”. Incidente in stazione per icona di Sanremo: fan in allarme

Un’icona del Festival di Sanremo ha avuto un brutto incidente in stazione. Ha avuto dolori atroci e per quattro settimane non riusciva ad alzarsi dal letto.

Ornella Vanoni attraverso il suo profilo Instagram informa i suoi numerosissimi followers di essersi ripresa da quell’incidente in stazione avvenuto qualche settimana fa.

L’artista – che ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, raggiungendo il 2º posto nel 1968 (con Casa bianca) e piazzandosi per ben tre volte al 4º posto, nel 1967 (con La musica è finita), nel 1970 (con Eternità) e nel 1999 (con Alberi): in quest’ultima edizione passando alla storia come la prima artista a ricevere il Premio alla carriera -, si stava recando a Roma per partecipare alla registrazione dello show Uà insieme a Claudio Baglioni.

In stazione, mentre era in piedi di fronte ai gradini per la discesa, in attesa di poter andare alla toilette, ha perso l’equilibrio crollando a terra a causa di uno scossone dato dal treno al suo passaggio. Nonostante l’incidente quella sera la Vanoni si è esibita al fianco di Baglioni.

I dolori sono emersi una volta tornata a casa. La cantante, come lei stessa ha affermato, è stata costretta a rimanere 4 settimane a letto a Milano, di cui due con dei “dolori atroci”. Ornella Vanoni ha dovuto curarsi con anti infiammatori e sottoporsi a una ginnastica riabilitativa.

Fino a pochi giorni fa non riusciva ad alzarsi dal letto. Per poter camminare si aiutava con il girello. La Vanoni su Instagram spiega che è stato un periodo molto difficile. “Potevo anche piangere? No, non l’ho fatto…sì, forse due lacrime sono uscite”. Nel video, l’artista ha poi spiegato che quanto accaduto nelle ultime settimane l’ha portata a declinare l’invito alla alla conferenza stampa di presentazione del film 7 donne e un mistero.