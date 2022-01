Deve lasciare subito la casa del GF Vip: il nome del 20esimo eliminato

Spuntano le prime indiscrezioni sul ventesimo eliminato dalla casa del GF Vip. Infatti sui social è spuntato il nome di chi lascerà la casa.

Questa sera tornerà in onda il Grande Fratello Vip, con i telespettatori che potranno finalmente apprendere chi sarà il ventesimo eliminato dalla casa del reality. Andiamo quindi a vedere la clamorosa indiscrezione dai social network.

Ogni settimana sono tantissime le novità e le voci di gossip che arrivano dalla casa del GF Vip 6. La puntata di stasera, però, avrà un sapore particolare visto che i telespettatori potranno apprendere il nome del ventesimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. Ad oggi infatti ad essere usciti di scena sono i seguenti concorrenti: Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi, Carmen Russo e la coppia Urtis-Marini.

Mentre per questa settimana sono finiti in nomination Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. Inoltre sarà un’eliminazione cruciale, visto che nessuno di questi concorrenti ha il biglietto di ritorno, quindi il meno votato uscirà definitivamente dal gioco. Il televoto questa settimana è in positivo quindi i telespettatori sono chiamati a decidere chi salvare. Secondo i sondaggi spuntati dai social, a sorpresa, ad avere la peggio sarebbe proprio Federica Calemme. Il pubblico è quindi pronto ad eliminare la concorrente che aveva creato interesse grazie al suo flirt con Gianmaria Antinolfi.

GF Vip, uno dei concorrenti in gara ha un flirt con Clarissa Selassiè: i dettagli

Nelle prossime ore nella casa del Grande Fratello Vip dovrebbe entrare Antonio Medugno, il modello che secondo le ultime voci di gossip starebbe frequentando Clarissa Selassié una delle principesse etiopi che ha partecipato come concorrente alla casa del Grande Fratello Vip. Infatti la sorella di Lulù e Jessica è stata eliminata lo scorso novembre. Da quel momento nella casa sono riuscite a resistere solamente Jessica e Lucrezia che stanno continuando la loro avventura.

A confermare il flirt tra Antonio e Clarissa ci ha pensato la stessa principessa etiope. Infatti durante l’intervista a Casa Chi, con Gabriele Parpiglia e Rosalinda Cannavò, l’ex concorrente ha dichiarato: “Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare“.

Clarissa ha poi continuato stupendo i due conduttori ed affermando: “Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve. Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome“. Inoltre la principessa ha concluso l’intervista dichiarando che al momento è in quarantena proprio per entrare nella casa del Grande Fratello. Il cerchio quindi si è chiuso intorno a Medugno, pronto ad uscire allo scoperto durante la sua esperienza al GF.