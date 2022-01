Camilla Canepa morta dopo Astrazeneca, i pm: “I medici di Lavagna sapevano del vaccino”

I pm hanno convocato i sanitari per capire come mai nella documentazione clinica del primo ricovero non fosse stato indicato che la ragazza avesse ricevuto una dose di Astrazeneca.

Il personale sanitario dell’ospedale di Lavagna sapeva che Camilla Canepa aveva ricevuto una dose di vaccino Astrazeneca. È emerso dalle audizioni dei medici fatte dai pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo, insieme al procuratore Francesco Pinto, che stanno indagando sulla morte della diciottenne seguita alla vaccinazione durante un open day, il 10 giugno. I pm hanno convocato i sanitari per capire come mai nella documentazione clinica del primo ricovero non fosse stato indicato che la ragazza avesse ricevuto una dose di Astrazeneca.

I genitori della giovane sostengono di aver informato i medici del fatto che alla figlia fosse stato somministrato il vaccino Astrazeneca. Ad avvalorare la tesi che lo sapevano, un messaggio di Camilla a un conoscente, in cui affermava che la stavano trattenendo in ospedale “per il vaccino”. Ma secondo i magistrati non sarebbe stato scritto sulla cartella sanitaria e adesso si vuole capire perché.

La ricostruzione

Camilla Canepa si era vaccinata il 25 maggio. Il 3 giugno era andata all’ospedale di Lavagna per una cefalea e fotosensibilità. Il giorno dopo venne dimessa dopo una tac senza contrasto nonostante le piastrine fossero in discesa. Il 5 giugno tornò in ospedale in gravi condizioni a causa di una trombosi.

Poi la corsa al policlinico San Martino di Genova, dove la giovane subì un intervento alla testa. Dopo dieci giorni morì. Quando si è sentita male però esistevano già le linee guida per diagnosticare la Vitt (quel tipo di reazione avversa al vaccino) e prevedevano di fare una tac con contrasto tra gli accertamenti. I magistrati invieranno ai consulenti quanto emerso dalle audizioni dei medici.